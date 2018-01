Ibrahima Seck treedt in de voetsporen van Clement en tekent bij Racing Genk

Genk heeft zijn transfer beet: de Senegalees Ibrahima Seck komt over van Waasland-Beveren en vindt bij Genk zijn voormalige coach Philippe Clement terug. Na 60 wedstrijden bij Waasland-Beveren kiest hij nu voor een stap hogerop en tekent hij voor 3,5 jaar bij de Limburgse club.

Genk had de verdedigende middenvelder al een tijdje in het vizier, maar nu is het dus definitief. Seck trekt na anderhalf seizoen de deur dicht bij Waasland-Beveren. De 28-jarige Senegalees maakte zeven doelpunten in 60 wedstrijden bij de Oost-Vlamingen en was er een van de absolute sterkhouders. Waasland, dat dit seizoen al regelmatig mooi voetbal bracht, verliest met Seck één van zijn basispionnen.

Seck trainde vanmorgen al mee met KRC Genk. Foto: JEFFREY GAENS

Ibrahima Seck wordt vanmiddag voorgesteld bij Genk. Seck mag trouwens ook al één interland voor Senegal op zijn naam schrijven. Met zijn 1m94 krijgen de Limburgers er heel wat duelkracht bij op het middenveld.

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS