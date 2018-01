Liesbeth Van Impe: “Kan iemand foto nemen van De Wever die over tapijt rolt van het lachen?”

Antwerpen -

Drie maanden. Zo lang heeft de “historische” samenwerking tussen SP.A en Groen in Antwerpen geduurd. Drie maanden waarin beide partijen zoveel blutsen en builen opliepen, dat ze ook apart minder sterk dan voorheen op het politieke strijdtoneel staan. Had burgemeester Bart De Wever (N-VA) het scenario voor deze verkiezingen helemaal zelf geschreven, hij had het niet beter kunnen verzinnen.