Groen trekt de stekker uit het kartel Samen. Dat meldt de partij zelf in een persbericht. De partij was op een geheime plaats samengekomen voor spoedoverleg over de situatie rond SP.A’er Tom Meeuws. Die zegt intussen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen De Lijn voor perslekken. In de vooravond hield Groen een persconferentie. "Ik vind het oprecht spijtig dat het project is gestrand", aldus een bleke en vermoeide Van Besien.

