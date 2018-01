Tom Meeuws (SP.A): “Leverancier vroeg om facturen op te knippen, maar ik ben bevoegdheden te buiten gegaan”

Antwerpen - “We betreuren het besluit van Groen om ons bondgenootschap stop te zetten.” Zo verklaarde Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws woensdagmiddag op een persconferentie. “Onze tegenstanders proberen ons met een nooit geziene, grensverleggende persoonlijke lastercampagne onder druk te zetten en blijkbaar is Groen onder die druk gezwicht.” Meeuws verkondigde ook nog dat hij een klacht gaat indienen tegen De Lijn wegens het lekken van informatie aan de pers. Bij VTM Nieuws gaf hij echter wel toe dat hij als directeur bij De Lijn zijn “handtekening-bevoegdheid” te buiten is gegaan. Overigens is het ook niet zeker of hij de SP.A-lijst gaat trekken. “Daar is nog niets over beslist”, klinkt het.

Enkele uren nadat Groen de stekker uit het Antwerps kartel ‘Samen’ had getrokken, sprak SP.A’er Tom Meeuws de pers toe in de hoofdzetel van SP.A Stad Antwerpen in de Ommeganckstraat. “Ik heb zonet Wouter (Van Besien, nvdr.) aan de lijn gehad”, begon hij zijn betoog. “We betreuren de beslissing van Groen. Het is jammer, vooral voor de 521.000 Antwerpenaren, want we hebben een warmer, socialer, toegankelijker en meer bereikbaar Antwerpen nodig.”

Foto: BELGA

“We hadden niets liever gedaan dan samen verder te gaan”, vervolgde Meeuws. “We hebben het voorbije anderhalf jaar heel hard gevochten - in die periode zijn mijn wallen ontstaan - voor dit project. Ook in mijn periode bij De Lijn heb ik heel hard gevochten om er een modern vriendelijk bedrijf van te maken voor de Antwerpenaren.”

“Gezwicht onder druk”

“Het zijn onze tegenstanders - niet Groen - die met een nooit geziene, grensverleggende en persoonlijke lastercampagne mij, de SP.A en onze nieuwe partner Groen onder druk proberen te zetten. En die nieuwe partner is blijkbaar onder die druk gezwicht. Mijn eigen partij heeft dinsdagavond besloten dat SP.A weer een hecht team vormt, dat ze achter mij en onze democratische waarden blijven staan en dat ze principes boven electorale overwegingen plaatsen.”

Meeuws betreurt de beslissing van Groen, maar neemt de partij niets kwalijk. “Ik besef ten volle dat de verhalen die over mij verspreid worden het voor Samen, voor Wouter en voor Jinnih (Beels, nvdr.) moeilijk maakten.”

Woensdagavond herhaalde Meeuws zijn standpunt, al gaf hij daar toe als directeur van de lijn zijn bevoegdheden toen te buiten te zijn gegaan. “Het is de leverancier die gevraagd heeft de facturen op te knippen. Ik deed geen betalingen. Wat klopt is dat ik mijn handtekening-bevoegdheid heb overschreden omdat ik voortvarend ben. Iedere manager wil dat de dingen vooruit gaan.”

Klacht tegen De Lijn

Meeuws verklaarde nog stappen te zullen ondernemen tegen De Lijn, precies omwille van de verhalen die de voorbije dagen over hem werden verspreid. “Wat er nu allemaal verschijnt, na afspraken om daar niet over te communiceren, daar kan ik nu niets over zeggen omwille van juridische redenen. Hoe graag ik het ook zou willen. Ik ga een klacht indienen tegen De Lijn, want dit moet stoppen. Ik hoop zo diegene te vinden die vindt dat gemaakte afspraken niet nagekomen moeten worden. Alleen daardoor kan ik transparantie verschaffen en mij verdedigen tegen de aantijgingen van financieel geknoei.”

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, haalt in een brief uit naar zijn raad van bestuur vanwege het perslek van dinsdag. In de brief schrijft Kesteloot dat hij de perslekken betreurt. De info over Tom Meeuws die dinsdag verschillende media haalde, is volgens de brief van Kesteloot vertrouwelijke info waarvan maar enkele mensen op de hoogte konden zijn.

Woensdagochtend zei Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur en van N-VA-signatuur, dat “heel veel mensen” op de hoogte waren van wat er gebeurd is toen Meeuws directeur was bij De Lijn in Antwerpen. SP.A-voorzitter John Crombez had dinsdagavond in het VRT-programma ‘De Afspraak’ naar Descheemaecker gewezen als bron van dat lek.

Uit de brief van Kesteloot blijkt echter dat enkel de leden van het remuneratiecomité op de hoogte waren. In dat comité zitten vier mensen. In die brief schrijft Kesteloot dat het vertrouwen is aangetast “dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie”, en dat De Lijn in deze context wordt meegesleurd in de verkiezingscampagne.

Wat nu?

Wat de toekomst brengt voor de Antwerpse SP.A, is nog niet duidelijk. “Er is geen plan B, maar dat komt wel”, zegt Meeuws. “Onze eerste zorg waren niet de verkiezingen, maar wel onze principes. We zullen binnenkort met een eigen lijst komen met veel fris en jong talent en met plaats voor vernieuwing. Onze partij heeft trouwens al een succesvolle traditie van mensen zonder lidkaart op de lijst te zetten.”

“Ik ga die lijst niet trekken, daar is nog niets over beslist”, zei Meeuws woensdagavond bij Vtm Nieuws. Eerder op dag liet Meeuws ook de deur open voor een samenwerking met Groen na de verkiezingen. “Ik blijf met mijn partij vechten voor een warmer en socialer Antwerpen”, zegt hij. “Ik wens dat ook samen met Wouter (Van Besien, nvdr.) te kunnen blijven doen, al is dat helaas niet meer vanonder hetzelfde dak.”

Meeuws erkent dat hij fouten heeft begaan, maar voelt zich geen aangeschoten wild. “Als nieuweling in de politiek stappen houdt risico’s in”, zegt hij. “Maar ik voel me vooral slachtoffer van een persoonlijke en grensverleggende lastercampagne. Zelf heb ik nooit met modder gegooid, ik heb in een opiniestuk de paaitaks aangeklaagd en het schepencollege heeft nadien ook beslist om die te herzien.”

