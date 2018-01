CLUBNIEUWS. Boyko zeker niet naar Club, Vranjes stuurt kat naar training AEK, Sylla naar KV Mechelen

De Oekraïense doelman Denys Boyko komt zeker niet naar Club Brugge. Anderlecht mag dan weer hopen op de komst van Vranjes. Die stuurde vandaag zijn kat naar de training van AEK.

Denys Boyko trekt dus zeker niet naar Club Brugge. Blauw-zwart onderhandelde met Besiktas over een tijdelijke overgang van de 29-jarige Oekraïense doelman, maar kwam financieel niet tot de gewenste akkoorden. Boyko was gisteren aanwezig in Brugge, maar vliegt nu dus terug naar Turkije en trekt niet naar Club. (gma)

ANDERLECHT Vranjes stuurt kat naar training

De Bosnische verdediger Ongjen Vranjes dringt dan weer op een transfer naar Anderlecht. Hij stuurde alvast zijn kat naar de training van zijn Griekse werkgever AEK Athene. De speler liet zijn werkgever weten dat hij het liefst naar Anderlecht verhuist en zet nu druk op het bestuur. Het eerste RSCA-bod van 250.000 euro om de verdediger die in zijn carrière al 8 keer rood en 67 keer geel pakte te huren was te laag. De Grieken wachten nu op een beter voorstel. AEK wil het liefst verkopen, Vranjes dringt aan op een verhuur. (jug)

KV MECHELEN. Sylla definitief van Malinwa

KV Mechelen heeft een nieuwe middenvelder aan haar kern toegevoegd. De Malinees Yacouba Sylla komt over van de Franse eersteklasser Rennes, dat hem verhuurde aan het Griekse Panathinaikos, en tekende in het AFAS Stadion een contract tot medio 2021. De 27-jarige Sylla is al de achtste inkomende transfer van Malinwa.

De zeven investeerders die in de nieuwe nv zijn gestapt, hebben KV Mechelen een kapitaalsinjectie van 5,25 miljoen euro gegeven. Dat staat sinds gisteren te lezen in het Belgisch Staatsblad. Ze engageerden zich ook voor een extra injectie op termijn van 2 miljoen euro.

Zoals bekend zijn Olivier Somers en Dieter Penninckx hoofdaandeelhouders. Beiden brachten 2 miljoen euro in en daardoor beschikken ze samen over 71 procent van de aandelen. De overige vijf investeerders – Stefaan Vanroy, Eddy De Reys, Luc Leemans, Thierry Steemans en Guy Vanherp – brachten 250.000 euro in, voor elk 4,5 procent van de aandelen. De vzw, vertegenwoordigd door Hans Van der biesen en Gert Van Dyck van het Supportersorgaan, heeft 6,7 procent, want het brengt zelf nog 375.000 euro in. In de raad van bestuur zetelen ook nog voorzitter Johan Timmermans en Mark Uytterhoeven.(dvd)

RC GENK. Ingvartsen mist Anderlecht

Philippe Clement krijgt er voor Anderlecht een aanvallend probleem bij. Marcus Ingvartsen, onlangs op vraag van de Reviewcommissie en het bondsparket nog geschorst na een elleboog in het gezicht van Julien De Sart (Zulte Waregem), kon zijn armen gisteren opnieuw niet thuishouden. Deze keer was Siani het slachtoffer. Ref Jonathan Lardot duwde de Deen prompt geel onder de neus. Zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij de topper tegen Anderlecht mist. Met Samatta en Karelis in de lappenmand lijkt Vanzeir het enige alternatief, tenzij Clement een formule met Schrijvers uit zijn hoge hoed tovert.(rco)

STANDARD. Lestienne te duur voor Rouches

In zijn zoektocht naar offensieve versterking heeft Standard gepolst bij Maxime Lestienne (foto). De 25-jarige vleugelspits mag vertrekken bij het Russische Rubin Kazan, dat financieel in zwaar weer zit. Maar de ex-speler van Club Brugge en PSV bleek niet haalbaar voor de Rouches. Kazan, waar hij nog tot 2020 vastligt, vraagt zo’n 5 miljoen euro voor Lestienne. Standard polste in de zomer van 2016 al eens tevergeefs bij de voormalige jeugdinternational. Lestienne geniet ook belangstelling van het Turkse Trabzonspor, al lijkt ook dat een moeilijk verhaal te worden. De Turken zagen een bod van 2,5 miljoen euro recent geweigerd worden. (bfa)