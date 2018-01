Verpleegster vrijgesproken omdat niet bewezen werd dat ze zoontje ziek maakte

Ingelmunster / Kortrijk - Een 47-jarige verpleegster is woensdag door de Kortrijkse strafrechter vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze haar baby twee jaar lang ziek maakte, maar dat is niet bewezen, oordeelt de rechter.

Het jongetje was zeven maanden oud toen hij voor de eerste keer in het ziekenhuis werd opgenomen. Op twee jaar tijd kwam hij een veertigtal keer in het ziekenhuis terecht. Na een twintigtal opnames in het AZ Groeninge in Kortrijk, waar de moeder werkt, werd het gezin doorverwezen naar het UZ Gent.

De symptomen van het kindje waren telkens futloosheid, misselijkheid en braken. De dokters vonden geen verklaring. Na verloop van tijd rees een vermoeden van kwaad opzet en werd een klacht ingediend. Volgens het parket maakte de verpleegster haar eigen kind bewust ziek. Het zag voldoende aanwijzingen dat de vrouw aan het syndroom van Münchhausen by proxy lijdt. Dat betwistte haar advocaat, Filip Van Hende.

“Tijdens het onderzoek greep de jeugdrechter in. Haar jongste kind werd geplaatst en mijn cliënte had niets van contact. En toch is hij opnieuw opgenomen met precies dezelfde symptomen.” Het kindje is ondertussen al twee jaar terug thuis en volgens de advocaat zijn er geen gezondheidsproblemen meer opgedoken, terwijl het münchausen-by-proxysyndroom niet genezen kan worden.

Niet veroordeeld

De vrouw wordt niet veroordeeld voor de aantijgingen. “Het is niet bewezen dat zij actief stoffen heeft ingebracht die bij de analyse werden teruggevonden”, aldus de strafrechter. De schade-eis voor het kindje is dan ook ongegrond verklaard.