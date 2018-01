Russische oppositieleider: “Poetin wil heerser voor het leven worden”

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny vindt het onmogelijk om de presidentsverkiezingen te erkennen die bedoeld zijn om huidig president Vladimir Poetin “te herbenoemen”. Volgens hem wil Poetin “heerser voor het leven” worden. Dat zegt Navalny in een interview met het Franse persagentschap AFP. Hij is onverkiesbaar verklaard.

Binnen twee maanden kiest Rusland een nieuwe president. Hoewel, naar alle waarschijnlijkheid behaalt Poetin een vierde mandaat. “Deze verkiezingen zijn geen verkiezingen”, stelt Navalny. “Mijn rol zal er nu in bestaan uit te leggen dat deze procedure, die ze als verkiezingen bestempelen, er in feite in bestaat Poetin te herbenoemen. We gaan bewijzen en de mensen overtuigen dat het niet mogelijk is noch deze verkiezingen, noch de overheid te erkennen.”

De kiescommissie verwierp eind december de kandidatuur van Navalny. Hij had immers een veroordeling voor fraude opgelopen. Navalny hekelde die rechtszaak als “gefabriceerd”, opdat hij zo niet met Poetin zou kunnen wedijveren voor het presidentschap.

Navalny riep zijn aanhangers op om de verkiezingen te boycotten en in heel Rusland te manifesteren op 28 januari.

Poetin “heeft schrik van mij, schrik van de mensen die ik vertegenwoordig”, aldus nog Navalny. Hij zei ook “de grootste politieke massabeweging uit de recente geschiedenis van Rusland met meer dan 200.000 vrijwilligers” te hebben geschapen.