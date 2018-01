Celstraf voor vader die drugskoerier werd in plaats van zoon

Kortrijk / Roeselare - Een zestiger die speed rond bracht naar afnemers heeft woensdag in Kortrijk een celstraf van 36 maanden gekregen, de helft met uitstel. Hij nam de job over van een van zijn zonen. Vier andere beklaagden krijgen tot veertig maanden, deels effectief.

Midden 2016 zetten twee van de beklaagden, de zestiger en een dertiger uit Roeselare, een speedhandel op poten. Volgens het Openbaar Ministerie verkochten ze gedurende drie maanden wekelijks minstens een kilogram speed. Goed voor een winst van ruim 64.000 euro. Volgens de betrokkenen zelf gaat het echter om veel kleinere hoeveelheden.

Een van de hoofdbeklaagden, de zestiger, kwam in het drugshandeltje terecht toen zijn zoon er zich uit terugtrok. De man had maar zestig euro leefgeld en nam zijn zonen en een vriendin in huis. Een van hen verpakte speed per 25 gram en ging die leveren bij afnemers. Hij kreeg twintig euro per geleverd pak. Door zijn eigen verslaving kon hij die taak niet langer uitvoeren. Zijn vader nam het werk over, omdat hij het extra geld kon gebruiken.

De mannen werden na enkele maanden drugshandel gesnapt. Ze kwamen vrij onder voorwaarden, maar de zestiger trok, samen met een andere man uit het netwerk, al snel weer naar Nederland. Ze kochten er 300 gram speed. Ze werden opnieuw aangehouden en zitten nog steeds in de cel.

De zestiger krijgt 36 maanden cel, zijn kompaan 40 maanden. Voor beide is de helft met uitstel. Ze moeten ook boetes van 16.000 euro betalen, deels met uitstel. In hoofde van de zestiger wordt 11.000 euro verbeurd verklaard. Voor zijn kompaan is dat 22.000 euro. Dat zijn de vermeende drugswinsten.

De andere drie beklaagden, die terechtstonden voor bezit en gebruik van drugs, krijgen tot veertien maanden. Van hun straffen is enkel de reeds ondergane voorhechtenis effectief.