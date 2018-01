Tekent Batshuayi één van de komende dagen bij Borussia Dortmund?

Michy Batshuayi maakt net als vorig seizoen te weinig minuten bij zijn club Chelsea. Hij wil graag meer spelen met oog op het WK deze zomer. Een transfer kwam daarom ter sprake de laatste weken en Chelsea-manager Antonio Conte is bereid om mee te werken. Sevilla was al geïnteresseerd in de Belgische spits, maar nu lijkt Dortmund de grote kanshebber.

Batshuayi mocht dit seizoen nog maar twee keer starten voor Chelsea in de Premier League en wil meer speelkansen. Volgens de Duitse krant Bild zouden de bazen van Borussia Dortmund hun zinnen hebben gezet op Batsman. De 24-jarige aanvaller zou bij Dortmund de vervanger kunnen worden van Pierre-Emerick Aubameyang, die zelf naar Arsenal zou trekken. Batshuayi’s contract bij Chelsea loopt nog tot 2021.

De Spaanse club Sevilla kwam als eerste kandidaat naar voren maar beschikt niet over evenveel kapitaal als Dortmund. Chelsea betaalde in de zomer van 2016 zo’n 40 miljoen euro aan Marseille voor Batshuayi en wil uiteraard dat geld recupereren. Arsenal heeft al een persoonlijk akkoord met Aubameyang en moet zo’n 70 miljoen euro betalen aan Dortmund. Er zullen zo extra gelden vrijkomen voor de Duitse club, waarmee ze Sevilla kunnen aftroeven in de strijd om de Rode Duivel.