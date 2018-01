Marine redt drie jonge Vlamingen na vijf dagen van tropisch eiland: “Verlaten gevoel”

Zoersel / Deurne / Edegem - Drie Vlaamse vrienden, twintigers uit de provincie Antwerpen, hebben vijf dagen vastgezeten op het Maleisische eiland Tioman. Dat hebben ze aan onze redactie laten weten. Pas dinsdag werden ze gered door de Maleisische marine. “Omdat het weer zo slecht was, mochten er geen boten naar het eiland varen”, getuigen de drie, die niet van plan zijn om hun rondreis door Zuid-Oost-Azië hierdoor stop te zetten.

De 26-jarige Jeroen en zijn drie jaar jongere vrienden Luka en Jeremy - respectievelijk uit Zoersel, Deurne en Edegem - waren al twee maanden bezig met hun rondreis toen ze vorige week maandag toekwamen op het tropische eiland Tioman. Daar zouden ze in totaal vier dagen doorbrengen.

Het eiland Tioman buiten het regenseizoen, in meer idyllische omstandigheden. Foto: shutterstock

“De eerste twee dagen waren goed, maar woensdag sloeg het weer op. Storm, hevige regen, gigantische golven, stevige wind… Donderdag moesten we normaal terug met de ferry, maar omdat het weer zo slecht was, mochten er vanaf dan geen boten meer varen”, laat Jeroen vanuit Maleisië weten. “We zaten vast, tot dinsdag. Dan is de marine ons komen halen. Ze hebben ons rond 10 uur opgehaald en rond 18 uur waren bevonden we ons opnieuw op het vasteland, in Kuantan.”

Foto: rr

“Verlaten gevoel”

De drie Antwerpenaren hadden in die vijf dagen maar een beperkt aantal uren beschikking over stromend water en elektriciteit. “Er waren maar weinig winkels of verblijfplaatsen open, waardoor we de hele tijd maar heel weinig andere mensen hebben gezien. Iets wat een verlaten gevoel veroorzaakte. Toen ze ons uiteindelijk kwamen redden, waren we wel verrast dat er toch nog vrij veel toeristen hetzelfde lot beschoren waren.”

In totaal zaten 110 mensen vast op het tropische eiland in de Zuid-Chinese Zee. De groep bestond uit 54 buitenlanders, 44 lokale toeristen en 12 eilandbewoners. Ze werden allemaal met een patrouilleboot naar de marinebasis van Jalan Tanjung Gelang gebracht. “De evacuatie verliep zonder problemen”, zegt marinewoordvoerder Datuk Mohamad Adib Abdul Samad. “We hebben geen problemen - een paar mensen met zeeziekte buiten beschouwing gelaten - ondervonden.”

De drie twintigers zijn wat geschrokken, maar zijn niet van plan om hun reis - die nog vier maanden zal duren - stop te zetten. “We hebben niet echt schrik gehad”, luidt het. “Na de boottocht werden we goed onthaald. We kregen eerst een avondmaaltijd aangeboden en nadien werden we op de bus gezet richting onze volgende bestemming.”

(lees verder onder de foto’s)

Beelden vanop de patrouilleboot van de marine. Foto: rr

Foto: rr

“Reis beter plannen”

Het National Disaster Management Agency van Maleisië loofde de actie van de hulpdiensten, maar gaf meteen ook een waarschuwing mee voor de toeristen. “We hopen dat ze in de toekomst hun reizen beter plannen en niet tijdens het regenseizoen naar het eiland komen”, luidde het. “Alleen zo kunnen we dergelijke situaties echt voorkomen.”