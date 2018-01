Waarom voetballiefhebbers baltovenaar Ronaldinho nooit zullen vergeten

Met het pensioen van Ronaldinho neemt de voetbalwereld afscheid van één van de grootste virtuozen ooit op een veld. Bij beleefde zijn topjaren in zijn periode bij FC Barcelona, op dat moment was hij nog het grote voorbeeld van Lionel Messi, die pas bij de eerste ploeg zat. De 37-jarige Braziliaan hangt nu definitief de schoenen aan de haak. Hij was misschien wel de ultieme sambavoetballer uit de voetbalgeschiedenis, nog meer dan huidige wereldtoppers als Neymar, Messi en Ronaldo. Tijd om enkele van zijn mooiste acties op een rijtje te zetten.

De Braziliaanse laureaat van de Gouden Bal 2005 stond garant voor fabelachtige doelpunten en splijtende dribbel bewegingen. In het seizoen 2006-2007 scoorde hij voor Barcelona tegen Villareal waarschijnlijk het mooiste doelpunt uit zijn carrière. Hij controleerde een voorzet perfect, maakte een halve draai en voerde de perfecte omhaal uit.

Ook staat hij bekend als de uitvinder en ultieme specialist van de Elastico, een efficiënte sleepbeweging om de tegenstander in de wind zetten.

In november 2005 vond een van de meest memorabele Classico’s ooit plaats. Ronaldinho speelde Real helemaal op een hoopje die dag, hij was zo goed dat zelfs de Madrilleense supporters applaudisseerden voor hem. Real, toen nog met de Braziliaanse Ronaldo, ging die match met 0-3 de boot in. Ronaldinho tekende voor twee doelpunten, waaronder één pareltje.

Het Braziliaanse genie beschikte over een enorme spelintelligentie en wist uit het niets een kans te creëren. Regelmatig verstuurde hij assists met no-look passes en hij had een arsenaal aan passeerbewegingen om met zijn opponent te dollen. Ook had Ronaldinho een geweldige vrije trap in huis, waarmee hij vaak scoorde.