Binnen langs het dak: zo kon bende in ons land voor 500.000 euro aan koersfietsen en mountainbikes stelen

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Halle-Vilvoorde heeft een bende Roemeens-Moldavische dieven opgerold die gespecialiseerd was in het stelen van dure koersfietsen en mountainbikes. Vijf verdachten werden opgepakt van wie er drie onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. De bende zou voor ongeveer 500.000 euro aan fietsen gestolen hebben. Een deel van de gestolen fietsen werd wel teruggevonden.

De FGP Halle-Vilvoorde voerde al sinds het eind van afgelopen zomer onderzoek naar de bende. Na een eerste diefstal in een fietsenwinkel in Kampenhout in het voorjaar van 2017 konden de speurders linken leggen naar andere diefstallen in speciaalzaken in Beernem, Wetteren, Eghezee, Waremme, Beringen, Diets, Lebbeke, Geraardsbergen en Florennes. De verdachten stalen in de meeste gevallen eerst een lichte vrachtauto of camionette om hun latere buit, dure koersfietsen en mountainbikes, te vervoeren. Een aantal van de diefstallen werd gepleegd langs het dak van de fietsenwinkel.

Besmeurd met modder

Op 22 december kon een aantal fietsen gerecupereerd worden die afkomstig waren van de diefstal in Florennes. De verdachten hadden de gestolen fietsen verpakt en lieten ze met een transportfirma overbrengen naar hun thuisland. De verzending kon echter worden getraceerd en de fietsen werden in beslag genomen. Opvallend was dat de nieuwe fietsen besmeurd waren met modder om te laten uitschijnen dat ze tweedehands waren.

Op 16 januari viel de FGP dan binnen op vier adressen in Wemmel, Laken, Jette en Koekelberg en pakte daar vijf personen op. Bij één van die huiszoekingen kon de politie ook drie dure fietsen aantreffen.

De verdachten werden verhoord, maar ontkennen hun betrokkenheid. Drie van hen werden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsbevel geplaatst.