Scholier die bommetje gooide, mag 100-dagenviering op zijn buik schrijven

Izegem - De jongen die vorige week een bommetje gooide op de speelplaats van het VTI in het West-Vlaamse Izegem en daarmee een tiental leerlingen verwondde, is tot en met vrijdag geschorst. Hij mag de 100-dagenviering niet bijwonen. Ironisch genoeg liet hij het bommetje afgaan net na de uitleg over wat kan en niet kan tijdens die 100-dagenviering.

De leerling van het zesde jaar kon dinsdag met 100 procent zekerheid worden aangeduid als de dader. Zijn vader stapte dinsdagochtend naar school om de directie op de hoogte te brengen. De schooldirectie had vorige donderdag al een vermoeden, maar de student ontkende toen alles. Hij had een zware voetzoeker op de speelplaats gegooid kort nadat directeur Jan Verbeke de leerlingen had toegesproken

Cynisch genoeg ging het toen net over de regels omtrent de 100-dagenviering. Amper een goed kwartier later loste hij een bommetje op de speelplaats. Acht leerlingen liepen gehoorschade op en twee anderen brandwonden. Enkelen zijn nog altijd niet terug op school en moeten deze week nogmaals op controle naar het ziekenhuis. De dader verklaarde dat hij ‘niet wist dat het bommetje zo krachtig was’.