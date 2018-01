Manchester City bindt Argentijnse verdediger langer aan zich

Manchester City heeft de contractverlenging van verdediger Nicolas Otamendi bekendgemaakt. De Argentijn ligt nu tot juni 2022 vast in het Etihad Stadium. Zijn vorige contract liep tot medio 2020.

De 29-jarige Otamendi streek in de zomer van 2015 neer in Manchester. Hij kwam sindsdien tot 120 officiële optredens voor de Citizens. Voordien was hij aan de slag bij zijn opleidingsclub Velez Sarsfield (2007-2010), FC Porto (2010-2014), Atletico Mineiro (2014) en Valencia (2014-2015).

De 51-voudig Argentijns international kon met Man City vooralsnog enkel de League Cup (2016) winnen. Maar de blauwhemden, met ook Vincent Kompany en Kevin De Bruyne in het team, zijn dit seizoen wel op weg naar de landstitel. Manchester City telt na 23 speeldagen 60 punten, twaalf meer dan eerste achtervolger Manchester United.