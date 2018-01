Kind (6) sterft in de VS aan de gevolgen van hondsdolheid

Een zesjarige jongen is in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van hondsdolheid. Ryker werd gekrabd en raakte besmet door een zieke vleermuis, die zijn vader ter verzorging naar huis had meegenomen. De jongen bezweek afgelopen zondag in een ziekenhuis in Orlando (Florida). Hondsdolheid of rabiës is een ernstige ontsteking van de hersenen door het rabiësvirus. Er bestaat geen behandeling tegen.

Terwijl er wereldwijd volgens de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks rond de 59.000 mensen aan hondsdolheid sterven, overleed in de VS vorig jaar slechts één vrouw. Gemiddeld vallen er in de VS een tot twee doden door deze ziekte. 95 procent van de dodelijke gevallen wordt geregistreerd in Afrika en Azië.

Ryker, die net in het eerste studiejaar zat, bracht dagelijks kevers of hagedissen uit de omliggende bossen mee naar huis, vertelde zijn moeder in de Orlando Sentinel. Toen zijn vader de zieke vleermuis meebracht, kon de jongen de verleiding niet weerstaan om het diertje vast te pakken. Zijn vader had de vleermuis nochtans in een emmer gelegd, die op de veranda gezet en zijn zoon gezegd “het dier in geen geval aan te raken”, zei de vader op de zender NBC.

Schrik van spuitje

De jongen pakte het beestje toch vast en werd gekrabd. Het was slechts een miniem krasje. Bij de ouders heerste toen het gevoel dat ze hem onmiddellijk naar een dokter hadden moeten brengen, aldus NBC, maar Ryker had zo’n schrik van spuitjes dat ze er vanaf zagen. Een fatale vergissing. Een week later had de kleine Ryker geen gevoel meer in zijn vingers. Hij raakte gedesoriënteerd, was versuft en had last van hevige hoofdpijn. De ouders haastten zich naar het ziekenhuis in Orlando.

Toen de vleermuis ter sprake kwam, ging bij de artsen de alarmklok af. En ze drukten meteen ook alle hoop de kop in: als de symptomen van hondsdolheid zich eenmaal voordoen, is de dood nauwelijks nog te vermijden. Ze pasten nog het Milwaukee-protocol toe, een experimentele therapie waarbij slachtoffers in een kunstmatige coma worden gebracht. Maar ook dat kon Ryker niet meer redden. De ouders willen na de dood van hun zoontje verhuizen. “Het verdriet is te groot”, aldus de moeder.