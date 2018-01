Hersenvliesontsteking vastgesteld bij leerling van Limburgse school

Lummen - Er is een geval van hersenvliesontsteking vastgesteld bij een leerling van gemeenteschool De Zonnebloem in Lummen. Het gaat om een leerling uit het zesde leerjaar, zo meldt de Limburgse gemeente in een persbericht.

“Het gaat specifiek om een bacteriële hersenvliesontsteking door meningokokken”, luidt het in het persbericht. “De kans dat een kind na direct contact met de zieke leerling een dergelijke ziekte ontwikkelt, is klein.”

De gemeente wil dan ook niemand “nodeloos ongerust” maken”, luidt het nog. “Maar we lichten u wel in over dit geval van hersenvliesontsteking en vragen aan de ouders om extra waakzaam te zijn voor de symptomen tijdens de komende twee weken. Als een kind in de eerste tien dagen erg ziek wordt met koorts en eventueel braken, nekstijfheid, verminderd bewustzijn of rode vlekjes op de huid, raden we aan dringend de huisarts te raadplegen.”

De kinderen van de klas waarin de zieke leerling zat, werden intussen op de hoogte gebracht. Alle instanties waarmee het kind de voorbije dagen contact had, zijn intussen ook op de hoogte gebracht door de dienst Volksgezondheid.