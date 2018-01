Bitcoin duikt onder de 10.000 dollar: “Oorzaak ligt bij verbod op Bitconnect omdat het een piramidespel is”

De bitcoin dook woensdagmiddag voor het eerst in meer dan een maand onder de grens van 10.000 dollar. Eerder op de dag was de virtuele munt nog meer dan 11.000 dollar waard. De oorzaak is volgens Thomas Spaas, mededirecteur van The Belgian Bitcoin Association en fiscaal advocaat, te zoeken in een Amerikaans verbod op BitConnect. “Dat is eigenlijk geen cryptomunt, maar wel een piramidespel”, klink het.

Vooral zorgen over verdere regulering en overheidsingrijpen in onder meer Zuid-Korea en China deden de waarde van de munt geen goed. Ook andere digitale valuta leverden aan waarde in, zo verloor Ethereum vandaag dertig procent van zijn waarde.

Ten opzichte van de piek een maand geleden is de bitcoin momenteel nog amper de helft waard. De afgelopen dagen ging de cryptomunt in vrije val, het marktverlies loopt op tot 140 miljard dollar, berekende Bloomberg. “Bitcoin blijft inderdaad dalen”, vertel Spaas. “Gisteren was er al een daling, maar al bij al bleef het verkochte volume toen laag, wat de prijs op een irrationele wijze naar beneden haalde, de absurde stijging eind vorig jaar was evengoed irrationeel.”

De voornaamste oorzaak van de verkoopgolf vandaag is volgens Spaas te vinden in een verbod op het beruchte Bitconncect. “Dat was eigenlijk geen cryptomunt, maar wel multilevelmarketing, in mensentaal: een piramidespel.” Door het verbod zijn vele investeerders nu paniekerig al hun cryptomunten van de hand aan het doen.

Barsten van Bitconnect veroorzaakt verkoopgolf

“Doordat Bitconnect op één dag tijd waardeloos is geworden, een verlies van 98 procent, is er vermoedelijk een grote paniekerige verkoopgolf op gang gekomen, wat een impact heeft op de prijs. Speculanten hebben er baat bij die paniekgolf te voeden om de koers nog verder te drukken, in de hoop achteraf goede zaakjes te kunnen doen.”

Of de koers verder blijft dalen of zich zal stabiliseren is voorlopig koffiedik kijken. Critici waarschuwen voor een nieuwe zeepbel die barst, zoals destijds met de dotcomhype. Alsnog kunnen we niet spreken van een zeepbel, maar wel van een instorting.

En wat met de daling van gisteren?

De daling gisteren was volgens Spaas te vinden in een gelekte memo van de Chinese Centrale Bank. In die memo stond dat de Chinese overheid in de toekomst de handel van cryptomunten danig aan banden ging leggen. “Het verhandelde volume gisteren was al bij al beperkt. Net als bij een gewoon aandeel heeft dat volume een impact op de koers. Op het einde van elke dag wordt de waarde van een munt, een aandeel en andere producten door dat volume en aan de gemiddelde prijs. Als er die dag weinig verhandeld is, en wat verhandeld is aan een lage prijs is gegaan, daalt de koers.”