Extreem geval van dierenverwaarlozing? Politie vindt twee dode hondjes in verlaten huis

Blankenberge - De lokale politie deed woensdag een wansmakelijke ontdekking in de Pieter Gielisstraat in Blankenberge. Toen enkele agenten het pand met het huisnummer 5 betraden, troffen ze twee dode honden aan. De dieren waren al in staat van ontbinding en zaten onder de vliegen.

Het huis zelf staat al eventjes leeg. Het waren de buren die de politie verwittigden nadat ze letterlijk en figuurlijk onraad roken. “Het gaat inderdaad om een verlaten huis”, aldus Philip Denoyette van de lokale politie. “De buren klaagden over geurhinder en ongedierte. Later bleken twee kadavers van honden de oorzaak.”

Volgens de politie gaat het om een chihuahua en een yorkshire. Momenteel loopt een onderzoek naar de eigenaars of de huurders van het pand. Zij zijn met de noorderzon verdwenen. “Via de chips van de diertjes controleren we de identiteit en de eigenaars van de honden. Mogelijk gaat het om verregaande dierenverwaarlozing, maar daar zal het onderzoek moeten uitwijzen. Voor uitsluitsel is het nog te vroeg.”