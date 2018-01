Coach Zidane kan zich geen Real Madrid zonder Cristiano Ronaldo inbeelden

Real Madrid beleeft momenteel niet zijn gelukkigste periode. De Koninklijke staat in de Primera Division pas op de vierde stek, met maar liefst negentien punten minder dan leider Barcelona. En ook superster Cristiano Ronaldo zou, volgens bepaalde geruchten, de Spaanse hoofdstad willen verlaten. “Ik kan me helemaal geen Real zonder Cristiano inbeelden”, verklaarde de Madrileense trainer Zinédine Zidane woensdag op een persconferentie.

Real treft donderdag in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Copa del Rey Leganés. De Spaanse beker vormt, samen met de Champions League waarin het Franse Paris Saint-Germain in de achtste finales de tegenstander is, het enige doel nog dit seizoen. Zelfs de grootste Real-optimist gelooft namelijk niet meer dat Zidane en co hun Spaanse titel kunnen verlengen.

Dat vedette Ronaldo volgens de geruchtenmolen Real weldra zou verlaten, doet de spanning in Santiago Bernabéu alleen maar toenemen. Coach Zidane wil echter niet vooruitlopen op de feiten. “Cristiano is in de club waar hij moet zijn”, verklaarde de Fransman. “De club en de fans houden van hem, en ik zeg altijd dat ik me geen Real zonder hem kan inbeelden. Op het veld moet Cristiano alleen aan voetballen denken, zoals hij altijd gedaan heeft. We willen als team weer aanknopen met de zege. De wedstrijd tegen Leganés is geen allesbeslissende finale, maar we beseffen dat elke partij die komt van enorm groot belang is.”