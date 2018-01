Douane vindt 1.000 kilo cocaïne tussen bananen in Antwerpse haven

Antwerpen - De Belgische douane heeft in de Antwerpse haven ruim 1.000 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer die Nederland als bestemming had. Er zijn vier mannen aangehouden.

De Belgische douane ontdekte de cocaïne, die was verborgen in een container met bananen, tijdens een controle in de Antwerpse haven. De container was afkomstig uit Colombia.

Nadat de drugs uit de container waren gehaald, werd deze uiteindelijk gelost bij een loods in de Nederlandse stad Zevenbergen. Hier verschenen drie mannen. Ze werden door de politie gearresteerd. Later werd nog een vierde verdachte aangehouden.

De verdachten, drie Nederlanders en een Griek, zitten vast. Drie van hen worden vrijdag voorgeleid.

Begin januari onderschepte de Belgische douane in de Antwerpse haven 7.000 kilo cocaïne in een lading bananen.