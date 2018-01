Deze Mercedes wordt mogelijk de duurste auto ter wereld, en dat heeft alles te maken met zijn eerste eigenaar

Vandaag gaat het gebeuren: op een jaarlijks auto-evenement in Arizona wordt mogelijk de duurste auto ter wereld geveild. Het gaat om de Mercedes-Benz van Adolf Hitler, een luxueuze wagen waar de Duitse dictator zelf verplaatsingen in eigen land mee deed.

De zwarte, robuuste Mercedes-Benz 770K Grosser staat glimmend zijn lot af te wachten in Worldwide Auctioneers, een veilinghuis in het Amerikaanse Scottsdale in de staat Arizona. Vandaag gaat de openbare veiling van start waar de wagen vermoedelijk voor heel veel geld zal verkocht worden. Mogelijk wordt het zelfs de duurste auto ooit.

Gepantserd tegen mijnen

Ooit had de wagen een Belgische eigenaar, maar in 1940 was het Hitler die de wagen inzette voor de viering in Berlijn. De ‘Super Mercedes’ kon een snelheid tot 160 kilometer per uur halen, maar omdat de wagen vooral voor propagandadoeleinden gebruikt werd in het Derde Rijk, reed hij zelden snel. Meer zelfs: de maximumsnelheid was beperkt tot 80 km/u, aangezien de wagen extra zwaar was (maar liefst 4.780 kilo!) door het kogelvrije glas en de gepantserde onderkant. Kogels en mijnen maakten geen schijn van kans zo, moet Hitler gedacht hebben.

De wagen werd vooral voor propagandadoeleinden gebruikt. Foto: Reporters / SWNS

Jan Wouters, specialist in Autohistorie, vertelt aan AD dat er slechts 88 wagens als de Super Mercedes werden gebouwd, waarvan de nazi-top er minstens vier had. Maar vooral die van Hitler was bijzonder. Zo reed hij er ook Benito Mussolini mee rond, toen de Italiaanse leider een bezoekje bracht aan zijn bondgenoot in München.

Miljardairs op de loer

Aan het eind van de oorlog nam het Amerikaanse leger de Mercedes in beslag. Het voertuig belandde toen kortstondig bij het wagenpark van de militaire politie. Kort na WO II kwam de auto terecht bij een Belgische eigenaar, die het voertuig later wel weer van de hand deed. De huidige verkoper is een Russische miljardair die een aantal van de Mercedessen in bezit had en ze nu een voor een van de hand doet. Het staat vast dat heel wat andere grootgeldbezitters vannacht hun kans zullen grijpen tijdens de veiling (om 17 uur lokale tijd).

Foto: AFP

Foto: AFP