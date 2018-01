WK-stadion van Kaliningrad, waar Rode Duivels Engeland treffen, ingehuldigd op 22 maart

Het nieuwe voetbalstadion van Kaliningrad, waar komende zomer vier WK-wedstrijden op de agenda staan, zal op 22 maart ingehuldigd worden met een vriendschappelijke wedstrijd tussen de plaatselijke tweedeklasser Baltika Kaliningrad en het Duitse Schalke 04. Dat hebben de autoriteiten van de Russische exclave woensdag bekendgemaakt.

Op donderdag 28 juni kijken de Rode Duivels in Kaliningrad tijdens hun derde groepswedstrijd Engeland in de ogen. Het stadion heeft een capaciteit van 35.000 plaatsen. Naast België-Engeland staan er nog drie andere partijen op de agenda: Kroatië-Nigeria op 16 juni, Servië-Zwitserland op 22 juni en Spanje-Marokko op 25 juni. Nadien wordt het de thuishaven van Baltika Kaliningrad.

Rusland organiseert het WK van 14 juni tot 15 juli. De wedstrijden worden verdeeld over twaalf stadions in elf speelsteden in het Europese gedeelte van het land.