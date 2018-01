Wouter Van Besien (Groen) na einde van ‘Samen’: “Langer aanmodderen had geen zin”

Antwerpen - Groen gaat in Antwerpen met een eigen “progressief en positief alternatief” naar de Antwerpse kiezer, nu het project Samen is stopgezet. Dat hebben partijvoorzitter Meyrem Almaci en Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien woensdag op een persconferentie bekendgemaakt. De beslissing om Samen op te doeken werd volgens hen genomen “omdat de grens bereikt was: het ging alleen nog maar over personen en niet over de toekomst van Antwerpen en de Antwerpenaar”.

Almaci noemde de situatie van de voorbije dagen “meer dan vervelend”, maar spreekt wel haar steun uit aan Van Besien als lijsttrekker, nu alleen van Groen, en het project waarmee Groen naar de Antwerpse kiezer trekt. “Wij willen vooruit met Antwerpen en de ambitie blijft om een progressieve alternatieve coalitie op de been te zetten”, aldus Almaci. “We hebben daar de ploeg, het verhaal en de kracht voor.”

Wouter Van Besien. Foto: BELGA

“Grote teleurstelling”

Ook Van Besien heeft het over “een grote teleurstelling” en steekt de hand in eigen boezem. “Ik heb me persoonlijk hard geëngageerd voor dit verhaal en vind het oprecht spijtig dat het gestrand is”, stelde hij. “Onze poging om dit project samen met SP.A te doen, eindigt hier, omdat we niet langer wilden aanmodderen. Er was een grens bereikt.”

Groen heeft nu alles in huis om op eigen kracht verder te gaan, denkt hij, met “plannen rond gezonde lucht, betaalbaar wonen, verkeersveiligheid en leefbare buurten”.

“Ik heb mijn nek heel ver uitgestoken voor dit project. Maar dit scenario kon niemand voorzien”, zei hij. “Gisterenmiddag is Tom(Meeuws, nvdr.) tot de conclusie gekomen dat zijn kandidatuur Samen in de weg stond. Als dan blijkt dat die beslissing teruggedraaid wordt, dan is alle ernst weg. Dan moeten we vaststellen dat het nog lang over personen en partijen zal gaan en niet over de essentie.”

Jinnih Beels. Foto: Kris Van Exel

“Alles op een rijtje zetten”

Jinnih Beels, de voormalige politiecommissaris die als onafhankelijke de tweede plaats zou krijgen op de lijst Samen, wilde woensdag nog niet inhoudelijk reageren op het einde van het project. Ze wil naar eigen zeggen “even alles op een rijtje zetten” en laat de communicatie woensdag over aan Tom Meeuws en Wouter Van Besien. Hoe haar politieke toekomst eruitziet, is dus niet duidelijk.

Van Besien bevestigt ook dat Beels nog geen beslissing heeft genomen over haar toekomst. “Ik heb veel respect voor haar”, zegt hij. “Ik ben er zeker van dat ze de juiste keuze zal maken.”

Meeuws gaf Van Besien toestemming om ontslag aan te kondigen

De Antwerpse SP.A-voorzitter Tom Meeuws heeft Groen-boegbeeld Wouter Van Besien dinsdag zelf toestemming gegeven om aan te kondigen dat Meeuws zijn ontslag zou aanbieden als kandidaat op de stadslijst Samen. Dat heeft Meeuws woensdag verklaard tijdens het programma ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1. Dat Meeuws het had over zijn “goede vriend Wouter” lijkt aan te geven dat er tussen beiden geen bruggen zijn opgeblazen.

Tom Meeuws. Foto: BELGA

Het was een opvallend beeld: Van Besien, de lijsttrekker van het intussen ter ziele gegane Samen, kondigde dinsdagavond aan dat Meeuws zou opstappen als kandidaat voor het progressieve project terwijl het partijbestuur zich daar nog moest over buigen. Nadien weigerde de Antwerpse SP.A dat ontslag. Het voedde de geruchten dat het partijbestuur die demarche zou hebben genomen omwille van de ‘voortvarende’ communicatie van Van Besien.

“Heel principieel”

Maar Meeuws spreekt die piste nu tegen. “Ik heb Wouter uitdrukkelijk toestemming gegeven duidelijk te communiceren dat ik van plan was mijn ontslag aan te bieden”, verzekert Meeuws. Aan die beslissing ging een “heel open gesprek” vooraf. Maar het partijbureau heeft nadien “heel principieel” gezegd dat sociaaldemocraten “geen mensen offeren die zich niet hebben bezondigd aan zelfverrijking of gesjoemeld. Want waar eindigt dit anders?”

“Omdat ik een man van mijn woord ben”, weigert Meeuws nog steeds concreet in te gaan op de aantijgingen over mogelijk financieel gesjoemel tijdens zijn periode bij De Lijn in Antwerpen. Die berichten hebben tot de breuk met Groen geleid. Meeuws overweegt zeer ernstig De Lijn aan te klagen wegens het eenzijdig schenden van de dading die werd gesloten bij het ontslag van Meeuws bij de vervoersmaatschappij.

“Soms erg voortvarend”

“We wisten dat er risico’s op mij kleefden. Ik ben een voortvarend iemand, soms erg voortvarend”, zegt Meeuws. “Ik geef grif toe dat ik fouten heb gemaakt. Maar voor mijn werkgever waren die fouten niet van dien aard om mij te ontslaan. Daarom hebben we onderling overeenstemming bereikt om uiteen te gaan”.

Of Meeuws de koppositie zal innemen op de SP.A-lijst in Antwerpen, is nog geen uitgemaakte zaak. Hij is naar eigen zeggen niet bang om de Antwerpenaren in de ogen te kijken.