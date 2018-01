De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft grootse plannen in Frankrijk. Ze wil er vier basissen openen, met als doel het aantal passagiers te verdubbelen tot twintig miljoen. Dat heeft commercieel directeur David O’Brien woensdag gezegd.

De budgetvlieger vliegt nog wel naar Frankrijk - naar 31 luchthavens -, maar heeft er sinds 2011 geen vliegtuigen meer gestationeerd. Ze sloot toen haar basis op de luchthaven Marseille-Provence.

Maar daar moet de komende maanden verandering in komen. Tegen midden 2019 wil Ryanair dertig vliegtuigen stationeren in vier regionale basissen, zei O’Brien tijdens een persconferentie in Parijs. Daarmee hoopt ze het aantal reizigers van en naar Frankrijk binnen drie à vier jaar te verdubbelen van tien naar twintig miljoen. Met de basissen zou een duizendtal jobs gemoeid zijn, waaronder driehonderd voor piloten.

Het is nog niet duidelijk waar de Ryanair-vliegtuigen zullen komen, maar de luchthavens van Beauvais (nabij Parijs), Nantes (westen), Toulouse (zuidwesten), Lyon (oosten) en Marseille (zuidoosten) worden genoemd.

Ryanair heeft naar eigen zeggen een marktaandeel van zes procent in Frankrijk, tegen vijftien procent in heel Europa.

Volgens de commercieel directeur heeft de beslissing te maken met “een economisch voordelig klimaat in Frankrijk met de nieuwe regering” en met de erkenning van vakbonden door Ryanair, hetgeen “nieuwe opportuniteiten” zou bieden.