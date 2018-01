Yoni Buyens keert terug naar Lierse

Lierse heeft woensdagnamiddag een akkoord bereikt met Yoni Buyens. De 29-jarige middenvelder, die zijn carrière begon bij de Pallieters, komt transfervrij over van Racing Genk en heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

“Door de onbeschikbaarheid van Ntambwe en de onduidelijke situatie rond Sabir Bougrine, zaten we ineens dun bevolkt op het middenveld”, zegt manager Roel Rymen. “We zochten dan ook naar een ervaren speler die meteen inzetbaar was, gezien er nog maar zes wedstrijden resteren. Na een paar goede gesprekken met Yoni bereikten we snel een akkoord, hij sluit morgen (donderdag) al aan op training.”

Buyens werd opgeleid door Lierse en debuteerde bij het eerste elftal toen hij 17 jaar was. In 2006 maakte hij definitief de overstap naar de A-kern. Na drie seizoenen waarvan twee in de Proximus League, trok de Duffelnaar in 2009 naar KV Mechelen. Twee jaar later verhuisde hij naar Standard en in het seizoen 2014-2015 belandde hij bij het Engelse Charlton Athletic.

Het jaar daarop trok Racing Genk hem aan. Het eerste seizoen speelde Buyens nog 30 wedstrijden maar vorig jaar werd hij uitgeleend aan Westerlo.