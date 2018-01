Everton haalt opnieuw grote ster binnen met Theo Walcott van Arsenal: “Ik wil prijzen winnen”

Aanvaller Theo Walcott (28) verlaat Arsenal, waar hij 108 doelpunten maakte, en trekt naar Everton. Dat hebben de ‘Toffees’ op hun website bevestigd. De Engelse international tekent voor drieënhalf jaar. Volgens Engelse media kost hij ruim 22 miljoen euro.

“Ik wil de club naar een volgend niveau helpen”, zegt Walcott in een eerste reactie op de website van Everton. “Dit voelt aan als de juiste plaats voor mij, en ik ben ongeduldig om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Het is een club met een rijke geschiedenis en de fans zijn passioneel. Ik vond het altijd lastig om hier op bezoek te komen.”

Walcott heeft het zelfs over prijzen pakken met zijn nieuwe club. “De manager is heel hongerig en ambitieus en dat is exact wat ik nodig heb. Ik wil prijzen winnen.” De aanvaller kwam liefst 399 keer in actie voor Arsenal, en was behalve voor 108 doelpunten ook goed voor 78 assists. Dit seizoen mocht Walcott geen enkele keer starten in de Premier League.

Manager Sam Allardyce heeft na Cenk Tosun, die overkwam van Besiktas, zijn tweede grote wintertransfer beet. “Hij heeft een pak ervaring, ook in de Champions League en in de strijd om een ticket voor de Champions League. Hij toonde veel ambitie om zijn carrière hier opnieuw te lanceren.”

Everton is momenteel negende met 27 punten.