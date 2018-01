VIDEO. Toevallige voorbijganger haalt bewoners net op tijd uit brandende woning

Beveren-Waas - Een huis in de Lindenlaan in het Oost-Vlaamse Beveren is woensdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande dakbrand. Het vuur was ontstaan in de schouw en werd om 5 uur opgemerkt door een voorbijganger. Die verwittigde meteen de hulpdiensten en ging de bewoners wekken. Door zijn interventie raakte niemand gewond.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. De hulpdiensten konden verdere uitbreiding van het vuur voorkomen. De schade aan de woning was aanzienlijk. De brandweer bleef nog tot 6 uur ter plaatse om na te blussen. Delen van het dakgebinte van het huis moesten worden weggezaagd om het smeulende vuur volledig te kunnen doven. Daarna werd het dak afgedekt met een zeil. In de woning zelf was er ook heel wat rook- en waterschade. De brand was op het moment dat hij ontdekt werd vermoedelijk al een tijdje bezig. Tijdens de interventie van de brandweer bleef de Lindenlaan in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.