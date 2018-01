Agenten redden slapende vrouw (93) uit woningbrand

Maldegem - De politie kreeg woensdag rond 14.30 uur de melding de er een woningbrand was in de Canadezenlaan in Adegem, deelgemeente van Maldegem. De ordediensten waren snel ter plaatse en wisten de slapende bewoonster nog op tijd uit de woning te redden.

Eens aangekomen, merkten de agenten hevige rookontwikkeling aan de achterzijde van een vrijstaande woning. Op aanwijzen van een familielid van de bewoonster spoedde men zich naar het raam van haar slaapkamer. Het rolluik werd omhooggeduwd en een vliegengaas werd uit het raam geduwd. “In de slaapkamer vormde zich al heel wat rook”, laat commissaris John Van Acker weten. “De dame werd uit de slaapkamer gehaald en in veiligheid gebracht.”

De MUG-diensten kwamen eveneens ter plaatse. Zij dienden het slachtoffer de eerste hulp toe en brachten de bejaarde vrouw vervolgens over naar het AZ Alma voor verdere controle. De agenten werden licht bevangen door de rook, maar zonder veel erg.

Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer gaat het om een accidentele brand in de keuken. Die keuken en leefruimte zijn vernield. In de rest van het huis is er rookschade. “Zeker is dat het alerte optreden van de politie-inspecteurs het leven van de bewoonster redde. Bij deze zou ik onze mensen heel graag willen feliciteren voor hun doortastend optreden”, besluit Van Acker.

