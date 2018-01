Italiaanse rode lantaarn trekt zoon van levende legende aan: Christian Cannavaro

Benevento heeft woensdag Christian Cannavaro (18) aangetrokken, de zoon van Fabio Cannavaro. De rode lantaarn in de Serie A neemt Christian Cannavaro over van Sassuolo, dat hem tot voor kort uitleende aan Serie B-club Capri.

Het was voorzitter Oreste Vigorito die de komst van Cannavaro bevestigde. Christian is een middenvelder. Vader Fabio is één van de drie verdedigers die ooit de Ballon d’Or won. Momenteel coacht hij Guangzhou Evergrande, de kampioen van China.

Benevento promoveerde vorig seizoen naar de Serie A, maar heeft het daar niet makkelijk. Een eerste punt kwam er pas op de vijftiende speeldag. Na twintig wedstrijden staan er zeven punten op de teller, acht minder dan de eerste ploeg op een plaats die recht geeft op het behoud. Woensdagochtend werd kapitein Fabio Lucioni nog voor een jaar geschorst door een positieve dopingplas.