UEFA-rapport toont aan: Anderlecht haalt meeste ‘winst’ uit fans, Belgische clubs doen goede zaken in transfers

De Europese voetbalbond UEFA heeft woensdag zijn jaarlijkse ‘The European Club Footballing Landscape’ gepubliceerd, een erg lijvig rapport waarin de UEFA een uitgebreide stand van zaken opstelt van het Europese voetbal. Uit de studie blijkt dat clubs nooit meer uitgaven aan transfers dan afgelopen zomer. En Anderlecht is de Belgische ploeg die het meeste ‘winst’ haalt uit een fan.

Europese clubs spilzuchtiger dan ooit op transfermarkt

In de zomer van vorig jaar gaven de Europese clubs in totaal 5,6 miljard euro uit aan transfers. De vijf grootste competities (Premier League, Primera Division, Ligue 1, Serie A en Bundesliga) zijn verantwoordelijk voor 80% van deze som.

Foto: AFP

Belgische ploegen maken winst van 56 miljoen

Teams uit de Jupiler Pro League gaven 77 miljoen uit, maar verdienden 132 miljoen. De Belgische ploegen kwamen zo aan een winst van 56 miljoen. Enkel Portugal deed met 231 miljoen beter.

De Belgische teams betaalden in totaal 227 miljoen uit aan hun voetballers. Ons land staat daarmee op de elfde plaats. Engeland (3,1 miljard) voert weinig verrassend de stand aan, Duitsland (1,35 miljard) en Spanje (1,43 miljard) volgen. Ook in Italië en Frankrijk, die de top vijf volmaken, stijgen de lonen boven het miljard uit.

Anderlecht haalt meeste ‘winst’ uit een fan

Anderlecht is de Belgische ploeg die het meeste ‘winst’ haalt uit een fan. Elke supporter die een wedstrijd van paars-wit bijwoont, levert gemiddeld 33,1 euro op. Anderlecht staat hiermee in Europees verband op de 26e stek. Arsenal (97,8 euro), Chelsea (90,7), Real Madrid (73,8), Liverpool (73,5) en Bayern München (72,5) verdienen gemiddeld het meeste aan een fan.

Elf clubs kregen in het seizoen 2016-2017 meer dan een miljoen fans over de vloer. Barcelona (1.482.646 supporters) voert deze rangschikking aan, voor Manchester United (1.430.510) en Dortmund (1.354.101). Real Madrid (1.319.094) en Bayern München (1.275.000) vervolledigen de top vijf. De Premier League is de competitie die het meeste fans aantrekt, voor de Bundesliga en de Engelse tweede klasse (Championship).