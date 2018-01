Stanciu nu echt weg: man van tien miljoen verlaat Anderlecht

Het heeft dagen van onderhandelen gekost maar Nicolae Stanciu is nu echt op weg naar Sparta Praag. De Roemeen legt er morgen zijn medische tests af en tekent daarna een contract voor 3,5 jaar. Anderlecht aanvaardde een transferprijs tussen 4 en 5 miljoen euro en Stanciu gaat in Tsjechië 1,1 miljoen euro per jaar verdienen.