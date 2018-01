96-jarige ‘Boekhouder van Auschwitz’ krijgt geen genade voor rol die hij speelde in de Holocaust

De voormalige SS’er Oskar Gröning (96) smeekte het Duitse gerecht om gratie nadat hij in 2015 tot vier jaar cel was veroordeeld voor de rol die hij speelde in de dood van duizenden Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ‘Boekhouder van Auschwitz’ kon zijn celstraf voorlopig ontlopen wegens gezondheidsredenen en zijn hoge leeftijd, maar zal nu hoogstwaarschijnlijk toch naar de gevangenis moeten. Gröning ontkent niet dat hij “moreel schuldig” is door het werk dat hij uitvoerde in het beruchte dodenkamp, waar minstens 300.000 mensen stierven, maar verklaarde dat hij geen crimineel is.

Het proces van Gröning in 2015 - die toen 93 was - werd gezien als het laatste grote proces die iets te maken had met de Holocaust, de systematische Jodenvervolging en genocide tijdens WWII. Meer dan zes miljoen Joden kwamen toen om het leven in vernietigingskampen, onder andere in gaskamers en door massa-executies.

De bejaarde man bekende en gaf toe dat hij werkzaam was in het dodenkamp in Polen, waar hij onder andere bankbiljetten in beslag nam en naar Berlijn stuurde om de dure oorlog te financieren. De voormalig bewaker van de gevreesde Schutzstaffel (SS) was naar eigen zeggen niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van gevangenen tijdens zijn periode in Auschwitz en ontkende altijd dat hij deelnam aan criminele activiteiten.

Gröning werd tijdens zijn proces in Lünenburg veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, maar kon uit de gevangenis blijven omdat dat volgens zijn advocaten - gelet op zijn hoge leeftijd en gezondheidstoestand -zijn rechten zou schenden. Volgens dokters was dat echter onzin, zolang hij passende medische hulp kon krijgen tijdens zijn celstraf.

In december besliste het Duitse Hooggerechtshof dan ook dat de man zijn straf niet zou kunnen ontlopen, waardoor hij een laatste wanhopige poging deed om gratie te krijgen. De openbare aanklagers gaan echter niet in op de vraag en wezen het verzoek af.

Het is voorlopig niet duidelijk of Gröning binnenkort aan zijn celstraf zal beginnen of als hij nog zal proberen om de beslissing te betwisten.