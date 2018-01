Vijftiger uit Schaarbeek leeft een maand met het lichaam van zijn overleden moeder (80)

Schaarbeek - Het parket heeft een onderzoek geopend naar een verdacht overlijden van een tachtiger in Schaarbeek. Eind vorige week trof de politie in een appartementsgebouw het lichaam van een bejaarde vrouw aan. Ze was al ruim een maand overleden en in verre staat van ontbinding. Haar zoon, een vijftiger met een drankprobleem, woonde naast het lichaam en verstopte zich in de kast toen de politie binnenviel. Dat meldt La Capitale.

Een macaber verhaal uit Schaarbeek: in een appartementsgebouw in de Adolphe Marbotinstraat raakten medebewoners gealarmeerd door een hevige stank in de gangen. De doordringende geur kwam schijnbaar van de vierde verdieping. De huisbaas werd op de hoogte gebracht, die op zijn beurt de politie verwittigde.

Eens ter plekke weigerde de zoon van de bejaarde dame de deur open te doen. Met de hulp van een slotenmaker kon de politie het appartement binnengaan. Daar troffen ze het lichaam van de vrouw aan op de grond, in verre staat van ontbinding. De zoon, die volgens getuigenissen van bewoners aan La Capitale een alcoholprobleem heeft, had ruim een maand naast zijn overleden moeder geleefd. Op het moment dat de politie binnenviel, zat hij verstopt in een kast.

“Brave vrouw met een moeilijk leven”

“Het was een brave vrouw”, aldus een bewoner. “Ze heeft geen makkelijk leven gehad, haar man was een alcoholist en hij sloeg haar. Haar zoon kon ook stevig drinken, soms kon hij agressief uit de hoek komen”.

De zoon werd meteen gearresteerd, maar werd intussen terug vrijgelaten. Uit onderzoek blijkt dat de bejaarde vrouw al ruim drie weken overleden was en dat ze enkele gebroken ribben had. Over de precieze doodsoorzaak is alsnog niets bekend. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht.