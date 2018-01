Na zeven jaar vrijgesproken voor kindermishandeling

Opluchting voelt ze. Eindelijk, na zeven jaar in onzekerheid. Een West-Vlaamse verpleegster (47) riskeerde drie jaar celstraf omdat ze haar zoontje bewust ziek zou hebben gemaakt. Ze werd ervan beschuldigd dat ze dat deed uit een ziekelijke kreet om aandacht. Maar de rechter oordeelde gisteren dat daar geen enkel bewijs voor is. De vrouw werd over de hele lijn vrijgesproken. “Hopelijk het einde van een lange lijdensweg”, zegt haar advocaat.

Ze heeft drie kinderen. Twee dochters en een zoontje. Met de dochters waren er nooit medische problemen, met het jongetje wel. Tussen 2010 en 2012, in twee jaar tijd, werd hij als baby’tje liefst 38 keer opgenomen in het ziekenhuis.

De mama, verpleegster (47) in het AZ Groeninge in Kortrijk, was er altijd bij wanneer haar zoontje werd opgenomen. Twintig keer in het ziekenhuis waar ze zelf werkte, nadien nog achttien keer in het UZ Gent. Telkens met ­dezelfde symptomen: futloosheid, misselijkheid en braakneigingen.

Uit medisch onderzoek bleek dat het kind een stofwisselingsziekte had. Maar opmerkelijk: eenmaal in het ziekenhuis werd het jongetje meestal nóg veel zieker. Hij liep infecties op, door bacteriën die de onderzoekers zowel in de ziekenhuizen als op een maagsonde bij de verpleegster thuis vonden.

Drie jaar cel

De openbare aanklaagster vond dat meer dan verdacht. Volgens haar bestond er geen twijfel over dat de mama haar kindje zélf ziek maakte op momenten dat er geen andere verpleegsters in de buurt waren. “Als het kindje op de dienst intensieve zorgen lag, genas het erg snel. Maar eens weer op de gewone kamer, waar de moeder er de hele tijd bij was, verslechterde de toestand van het jongetje telkens”, klonk het tijdens haar proces. Als verpleegster zou de moeder goed genoeg geweten hebben hoe ze haar kind ziek moest maken en hoe ze dat kon verbergen.

De aanklaagster ging zelfs nog een stap verder. Ze beschuldigde de moeder ervan dat ze lijdt aan het münchhausen-by-proxysyndroom. Kort gesteld: de vrouw maakte haar kindje ziek als noodkreet om zelf aandacht te krijgen. Een deskundige die de moeder onderzocht, wierp die piste op. Ook al bestond daar geen medische zekerheid over, de aanklaagster kon geen andere verklaring bedenken en eiste daarom drie jaar effectief voor de vrouw. “In het bloed van het kind werden bovendien sporen gevonden van ­antidepressiva. Dat zijn té veel toevalligheden”, klonk het in haar motivering.

Gelukkig gezin

Maar de moeder zelf heeft al die tijd haar schuld betwist. “Ik heb mijn zoontje nooit iets misdaan”, houdt ze al jaren vol. In de rechtbank maakte ze een geloofwaardige indruk. Zeker omdat ze gesteund werd door haar echtgenoot. Na meer dan zeven jaar haalde ze gisteren eindelijk haar gram. De rechter oordeelde dat er geen enkel bewijs voor is dat ze haar kind ooit heeft mishandeld. Ze werd daarom over de hele lijn vrijgesproken.

“Dit is uiteraard een opluchting”, reageert raadsman Filip Van Hende in naam van de moeder. “Hopelijk betekent dit het einde van een lange lijdensweg voor mijn cliënt. Haar kinderen zijn zelfs tijdelijk geplaatst geweest en stonden nadien onder strenge controle van de jeugdrechter. Ondertussen woont het gezin alweer enkele jaren opnieuw samen en gaat alles goed met hen. Maar u begrijpt dat het voor de moeder niet makkelijk is geweest dat iedereen zo lang met een beschuldigende vinger in haar richting heeft gewezen.”

De moeder werkte vroeger als verpleegster op de afdeling neonatologie. Tijdens het ­lange onderzoek werd ze overgeplaatst naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis.