CLUBNIEUWS. Anderlecht verliest 4 miljoen, Club blijft zoeken naar nieuwe doelman

’s Middags was hij nog op het autosalon, maar gisteravond stapte ­Nicolae Stanciu (24) dan toch op het vliegtuig richting Praag. Anderlecht ­bereikte eindelijk een akkoord met Sparta Praag maar verliest wel 4 miljoen op zijn voormalige toptransfer. Transfer-target Vranjes stuurde dan weer zijn kat naar de training bij AEK Athene, waar de Grieken woest op reageerden. Club Brugge blijft dan weer zoeken naar een nieuwe doelman. OHL ten slotte werft vier (!) fulltime terrein-verzorgers aan… Uw clubnieuws van de dag.

Anderlecht verliest 4 miljoen op Stanciu

’s Middags was hij nog op het autosalon, maar gisteravond stapte ­Nicolae Stanciu (24) dan toch op het vliegtuig richting Praag. Anderlecht ­bereikte eindelijk een akkoord met Sparta Praag voor een transferprijs van 4,4 miljoen euro die met bonussen nog kan oplopen tot 6,45 miljoen. Het waren die bonussen die ervoor zorgden dat de onderhandelingen zo lang aansleepten, maar de Roemeen legt vandaag wel medische tests af in Tsjechië.

Voor Anderlecht is het sowieso een verliespost. Stanciu werd omschreven als de man van 10 miljoen en daarvan had RSCA al 8,2 miljoen betaald. Met andere woorden: op dit moment lijden de Brusselaars zo’n 4 miljoen euro verlies. Ze moeten hopen dat Stanciu in Praag zo veel mogelijk bonussen verzamelt om zo nog wat geld te recupereren.(jug, gma)

Vranjes stuurt kat naar training, AEK Athene woest

Het is Ognjen Vranjes (28) menens om naar Anderlecht te trekken. De verdediger vertelde tegen zijn ploegmaats dat hij naar Brussel wil en stuurde gisteren zonder geldige reden zijn kat naar de training bij AEK Athene. Hij is boos omdat zijn werkgever het bod van RSCA afwees en veel geld blijft eisen. AEK reageerde furieus en stelde dat Vranjes nu onder geen beding meer weg mag. De Grieken vinden het sowieso niet kunnen dat paars-wit de speler eerst wil huren.

Ondertussen kreeg Anderlecht goed nieuws van Kara. Die is terug na zijn knieoperatie in Barcelona bij de gerenommeerde dokter Ramon Cugat. De dokter, die ook Kompany behandelt, startte zijn revalidatie op, maar laat het nu over aan de medische staf van RSCA. Cugat verzekerde Kara dat het WK halen geen probleem wordt en dat de verdediger sneller zijn comeback kan maken dan voorzien. Nog voor Play-off 1 dus.(jug, bvv)

Club blijft zoeken naar nieuwe doelman

Denys Boyko wordt niet de nieuwe doelman van Club Brugge. De 29-jarige Oekraïner was al in België om de laatste hand te leggen aan zijn tijdelijke overstap van Besiktas, maar de deal gaat niet door. Blauw-zwart kwam immers niet tot de gewenste financiële akkoorden. Onder meer wie welk deel van het loon van de doelman zou betalen, bleek een splijtzwam. Boyko keert nu terug naar Turkije.

Club speurt de markt verder af in de hoop een doelman te vinden die een nakend vertrek van Ethan Horvath – de Amerikaan geniet buitenlandse interesse – kan opvangen.

Voorts kregen de nieuwkomers hun rugnummer. Vladimir Gabulov keept voortaan met het nummer 1, Krépin Diatta kreeg het nummer 11 en speelt met zijn voornaam op zijn rug en Ivan Tomecak herkent u voortaan aan het nummer 14. Zij zijn zondag alle drie speelgerechtigd voor de confrontatie in en tegen Antwerp.(gma)

OHL werft vier (!) fulltime terrein-verzorgers aan

De meeste Belgische clubs hebben er één of twee, maar Oud-Heverlee Leuven uit 1B werft in één keer vier fulltime terreinverzorgers aan. De jobadvertentie verscheen gisteren op de website van OHL en op een gespecialiseerde website in Groot-Brittannië. Het viertal krijgt de verantwoordelijkheid over zeven terreinen: het hoofdveld in Leuven en zes trainingsvelden in Oud-Heverlee. Vóór de club gekocht werd door het Thaise King Power, had OHL één halftijdse terreinknecht in dienst.

“Zowel Engelsen als Belgen komen in aanmerking voor de jobs”, zegt CEO Paul Van der Schueren. John Ledwidge, de grounds manager van Leicester City, ziet op de aanwervingen toe. “Tot hiertoe werden de terreinen verzorgd door mensen van Leicester, maar er was niemand in mijn team die zich op lange termijn in Leuven wilde vestigen”, zegt Ledwigde. “Nu hoop ik op ervaren Engelsen of op Belgen, die we gaan opleiden in Leicester.”

De Engelsen die in Leuven aan de slag waren, kregen last van heimwee. OHL zoekt één senior terreinverzorger met ervaring, twee gewone terreinverzorgers en één junior terreinverzorger zonder ervaring. Wie groene vingers heeft en een passie voor voetbal, kan vóór 28 februari cv, motivatiebrief en salarisverwachtingen sturen naar john.ledwidge@lcfc.co.uk.(bla)