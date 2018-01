Ouders dwingen 12-jarige dochter om triootjes met hen te hebben

Ze wilden liever dat hun dochter alles leerde over seks van hen dan van een vreemde. Dat was de uitleg van een Russisch koppel dat opgepakt werd wegens het herhaaldelijk verkrachten van hun twaalfjarige dochter.

De 34-jarige ouders zitten in afwachting van hun proces in een cel in Volgograd en zijn het hoederecht over hun kind kwijt. Ze riskeren twintig jaar cel.

Het Russische koppel wordt ervan beschuldigd “een seksslaaf” te hebben gemaakt van hun twaalfjarige dochter en staan terecht voor pedofilie. Ze zouden hun dochter frequent seksueel misbruikt hebben tussen december 2016 en maart 2017.

Het kind moest bij haar ouders in bed slapen, en werd gedwongen mee te doen aan triootjes met haar ouders. De vader wordt ervan verdacht zijn dochtertje elke twee dagen te hebben verkracht, vaak terwijl zijn vrouw ernaast lag. De vrouw wordt dan weer beschuldigd van het seksueel martelen van het kind met een “artificiële penis”.

“Trainen voor volwassen leven”

Het vreselijke misbruik kwam aan het licht tijdens een doktersbezoek. De dokters stelden vast dat ze geen maagd meer was, en het meisje vertelde over het misbruik.

Haar ouders gingen uiteindelijk tot bekentenissen over. De moeder verklaarde aan de politie dat ze zelf op haar dertiende verkracht was, en dat zij en haar man hadden afgesproken om hun dochter alvast te “trainen voor het volwassen leven”. “Liever door ons dan een of andere maniak.”

Ze geloofden naar eigen zeggen dat het “beter was voor het kind om haar maagdelijkheid te verliezen aan haar eigen vader” dan om op andere manieren over seks te leren.