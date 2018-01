“Dief” kan na 43 jaar eindelijk bewijzen dat hij onschuldig is, dankzij Google

Stephen Simmons werd in de jaren zeventig veroordeeld voor het stelen van postzakken. Hij vloog acht maanden de cel in. Maar nu, 43 jaar later, is zijn naam gezuiverd. Hij kon aantonen dat hij onschuldig was door de naam te googelen van de politieagent die hem indertijd oppakte.

Stephen Simmons is een 62-jarige Britse zakenman. Maar wat hij zelfs zijn eigen dochters nooit verteld had, was dat hij op 19-jarige leeftijd acht maanden in de cel zat.

Hij was in juni 1975 samen met twee vrienden gearresteerd in Londen door politieofficier Derek Ridgewell, wegens de diefstal van postzakken. Hoewel de jongemannen steeds volhielden dat ze onschuldig waren, werden ze veroordeeld.

Simmons vloog acht maanden in een jeugdgevangenis. De veroordeling zou hem steeds blijven achtervolgen. Maar vier decennia later kreeg hij eindelijk de kans om te bewijzen dat die onterecht was.

Zelf veroordeeld voor diefstal

Een advocaat had hem in een radioprogramma met juridisch advies de tip gegeven eens de naam te googelen van de politieman die hem gearresteerd had.

Simmons verwachtte er weinig van, maar tikte toch “Derek Ridgewell” in Google. Hij kon zijn ogen niet geloven: hij ontdekte dat Ridgewell zelf, enkele jaren na Simmons’ proces, veroordeeld was voor de diefstal van postzakken én dat hij die doorverkocht én de diefstal in de schoenen van anderen schoof. Ridgewell werd in 1980 naar de gevangenis gestuurd, waar hij in 1982 overleed.

Simmons stapte met die informatie naar de rechtbank. Zijn veroordeling werd uiteindelijk geschrapt. De rechter noemde dit een “uitzonderlijk geval” en drukte zijn spijt uit dat het zo lang had geduurd voor dit onrecht werd rechtgezet.

“Mijn ouders geloofden me niet”

“Dit is een van de gelukkigste dagen van mijn leven”, reageerde Simmons na het proces. “Ik besef het nog niet helemaal, maar ik ben geen crimineel meer. Ik kan niet onder woorden brengen hoe opgelucht ik ben. Het heeft 43 jaar geduurd, maar ik ben er eindelijk toch geraakt.”

“Een van de moeilijkste dingen voor mij was dat mijn ouders me niet geloofden. Die generatie geloofde dat de politie niet kon liegen.”

“Ridgewell heeft zonder reden drie levens verwoest, en ik ben er zeker van dat het er nog veel meer waren.” Simmons liep zelf gezondheidsproblemen op en een van zijn vrienden raakte alcoholverslaafd en overleed later. “Als dit iemand anders kan helpen die door hem gearresteerd werd, dan heeft dit tenminste iets opgeleverd.”

Het lijkt er inderdaad sterk op dat Ridgewell ook anderen onterecht arresteerde. Zo werd in de nieuwe rechtszaak gezegd dat de politieagent enkele zwarte jongeren valselijk beschuldigde van overvallen in de metro. Een van die jongeren was Winston Trew, die in 2010 een boek schreef over de valse beschuldigingen. Trew, die bij Simmons’ nieuwe rechtszaak aanwezig was, hoopt nu zelf zijn naam te kunnen zuiveren met een nieuw proces.