Een overzicht van de stormschade in Vlaanderen

De wind gaat hard te keer in ons land. Ze waait krachtig tot stormachtig, met windstoten tussen 90 en 105 kilometer per uur. Dat meldt het KMI. Sinds middernacht is het noodnummer 1722 geactiveerd. Het weer heeft al voor de nodige overlast gezorgd. Wij geven een overzicht per provincie.

OPROEP. Heb jij beelden (foto en/of video) van de storm of de stormschade. Stuur ze ons hier door.

Sinds 6 uur donderdagochtend geldt overal in Vlaanderen, behalve Vlaams-Brabant, code oranje. Dat betekent dat winden van een uitzonderlijk hoge snelheid met nog fellere rukwinden door ons land razen. “We verwachten de zwaarste rukwinden in het westen van het land en in de provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland”, meldt het KMI. “Wees voorzichtig”, waarschuwt weerman Frank Deboosere. Na de middag zal de wind in kracht afnemen.

Een overzicht van de overlast per provincie.

Antwerpen

De provincie Antwerpen lijkt de meeste overlast te ondervinden. In Merksplas waaide het dak van de kantine van SK Merksplas. De schade is groot. “Over een lengte van 15 meter is de roofing losgekomen”, zegt bestuurslid Jef Van Dun. “Ook vier ramen zijn weggewaaid. Dit is catastrofaal.”

Er is donderdagochtend ook een boom op een schoolbus gevallen in Kontich. In de bus zaten op dat moment vijftien kinderen, maar gelukkig raakte niemand gewond. Alle kinderen zijn veilig op school geraakt.

Op de August Vermeylenlaan op Linkeroever brak de balkonrailing van een flatgebouw.

In Lochristi waaide een dak van een tuinhuis door de stormwind.

In Wommelgem waaide een deel van het dak van een school.

Verschillende gemeenten hebben al maatregelen genomen. De stedelijke parken en groendomeinen worden in de loop van woensdagavond preventief gesloten in Antwerpen. Daarmee gaat een toegangsverbod van kracht voor parkbezoekers, sportclubs en concessiehouders. Waar mogelijk worden aan hoofdingangen infoborden en hekwerken geplaatst. De kans op afbrekende takken is te groot, en dat brengt de veiligheid van de parkbezoekers in het gedrang.

Ook de kleuterschool de Vlinderboom, dat in het Te Boelaerpark ligt, houdt vandaag de deuren gesloten omdat er teveel kans is op ongevallen vanwege de storm, zo meldt VRT. De ouders werden woensdagavond verwittigd. Voor de kinderen waarvoor thuis geen opvang kan voorzien worden is er opvang in de “Cocon”. Deze is dus enkel open voor noodopvang voor de Vlinderboom en is te bereiken langs de Arthur Matthyslaan.

Op de E313 in Herentals stond donderdagochtend al een lange file door wateroverlast. De weg is intussen wel vrijgemaakt, maar omrijden wordt nog steeds aangeraden. Op de E40 In Nevele was er hinder door een omgevallen boom. Er is een moeilijke doorgang richting Gent.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor hinder door omgewaaide bomen in de regio Antwerpen.

Hinder door omgewaaide bomen regio Antwerpen: #E17 Zwijndrecht →Antw., links; #R1 Antw.-West →Linkeroever, links; #E19 uitrit 5 Kl.-Bareel →NL, moeilijke doorgang; #E19 op 6 Wilrijk →Brussel, moeilijke doorgang en tenslotte #E19 Mechelen-Noord →Antw., links. Rij voorzichtig! — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 18 januari 2018

West-Vlaanderen

In Blankenberge waaide het bovenste deel van het dak van de Kringloopwinkel in de Ambachtstraat weg. Het gaat om een soort sierdak dat bovenop het effectieve dak gebouwd werd. De schade aan het dak is aanzienlijk. Uit veiligheidsoverwegingen werd de Ambachtstraat volledig afgesloten.

In Wenduine stond er dan weer een balkon op instorten in de Jan Devosstraat. De glazen afsluiting van terras van een appartement op de derde verdieping moesten vastgebonden worden omdat ze dreigden naar beneden te storten. Een deel van het glas was al gebroken. De brandweer sloot de hele straat af.

In West-Vlaanderen, op de spoorlijn tussen Zedelgem en Torhout, is door de hevige wind een trampoline op het spoor terechtgekomen. Volgens Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit zal de schade beperkt zijn. Het verkeer kon intussen hernemen. Ook in Brussel-West, in de omgeving van Tour & Taxis, ligt “een obstakel” op het spoor.

Oost-Vlaanderen

De luchtdraaghal op sportcomplex De Dulpop in Bazel is door de hevige rukwinden gescheurd en volledig vernield. De gemeentelijke diensten zijn momenteel ter plaatse om alles op te ruimen. Voor de clubs die er spelen, wordt een oplossing gezocht.

In Gent stelden de reporters van De Gentenaar vast dat een glazen erker van een woning aan de Koning Boudewijnstraat gaan vliegen is.

In Bassevelde (bij Assenede) is het dak van een schuur in de Hendekensstraat er volledig afgewaaid. Gelukkig belandde het dak in de bomen voor het huis en niet op het huis zelf. De vader van de bewoner kwam ter plaatse om de schade op te meten: “Ik vermoed dat de poort van de schuur openvloog en dat de wind er zich heeft onder gezet. Wat een ravage.”

Limburg

In Maasmechelen waaide het dak van een leegstaande schuur. Foto: AR

In Maasmechelen waaide het dak van een leegstaande schuur in de Heirstraat volledig weg. De bakstenen, dakpannen en ook de dakgoot liggen verspreid over de weg. “Met één windvlaag was het gewoon volledig verdwenen,” vertelde Annemie Ramaekers, de buurvrouw die alles zag gebeuren. Ze belde meteen de brandweer. “Hopelijk komen ze het huis snel stutten, want bij een volgende rukwind, ligt het helemaal plat”, vreest ze.

De stad Peer meldde dat er stormschade is aan het dak van de skipiste, de omgeving werd afgesloten. Een groot gedeelte van het bovenste compartiment zou gaan waaien zijn. De panelen liggen verspreid over de aanpalende terreinen en waaien rond, waardoor de situatie gevaarlijk is.

Op de Heirbaan in Elen is een boom tegen een kapsalon gewaaid. In Neeroeteren liep een dak schade op en ging een trampoline vliegen.

Brussel

Ook in Brussel is er hinder. Het tramverkeer was er een tijdlang onderbroken tussen Helden en Florida en tussen Beeldhouwers en Globe en er zijn nu nog problemen op tramlijn 44: er ligt een omgewaaide boom op het spoor in de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe, zo meldt de MIVB. Het verkeer is momenteel door een interventie van de hulpdiensten nog onderbroken op lijn 81 tussen Koningslaan en Bareel.

Verder zijn het Terkamerenbos en het Zoniënwoud afgesloten. Ook de Lorrainedreef is ontoegankelijk. Het wordt aanbevolen om te rijden via de Waterloosesteenweg. Er wordt verkeershinder verwacht.

Vrouw overleden in Wallonië

Een vrouw die door het bos van Beausart reed, in Grez-Doiceau in Waals Brabant, is gestorven nadat een boom op haar wagen viel. Het dodelijke incident gebeurde rond 10 u. 30.

Extra goed opletten voor fietsers

Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer, waarschuwt automobilisten op Twitter om extra alert te zijn op fietsers. “Een rukwind kan die volledig uit balans krijgen. Zeer gevaarlijk als je dan niet genoeg afstand houdt”, klinkt het.

Automobilisten: let vandaag extra goed op voor fietsers. Een rukwind kan die volledig uit balans krijgen. Zeer gevaarlijk als je dan niet genoeg afstand houdt. #storm — Veva Daniels (@VevaDaniels) 18 januari 2018

Noodnummer 1722

Als gevolg van de waarschuwingen van het KMI had de FOD Binnenlandse Zaken woensdag al beslist om het noodnummer 1722 sinds middernacht te activeren. Dat noodnummer dient voor niet-dringende oproepen in verband met stormschade. Voor levensbedreigende situaties kan je nog altijd op het nummer 112 terecht. Voor water- of stormschade kan je ook rechtstreeks naar de brandweer in de buurt bellen. Bij 1722 vragen ze wel om wat geduld te hebben, want het is mogelijk dat er veel oproepen gelijktijdig binnenkomen.

Stormsituatie #donderdag. Details van de #storm worden zichtbaar met de meest intense windstoten over het westen van de Benelux. Grote cluster aan oplossingen met lokaal +120 km/u. Onweerachtige buien kunnen voor #stormschade zorgen. Piek tussen 07:00 en 12:00. pic.twitter.com/iB8lEvgRck — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 17 januari 2018

Nederland zwaarder getroffen: treinverkeer volledig stil

Het stormweer slaat in Nederland nog harder toe dan in België. Het Nederlandse weerinstituut KNMI voorspelt windstoten tot 130 kilometer per uur. In grote delen van Nederland geldt code rood.

Door het stormweer hebben de Nederlandse Spoorwegen al het treinverkeer in het land gestaakt. “Momenteel raast een storm met orkaankracht over ons land. Dit zorgt voor veel storingen en schade aan spoor en bovenleidingen. Er komen bomen en andere voorwerpen op het spoor en op treinen terecht. Ook op verschillende stations hebben we te maken met stormschade. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor reizigers en medewerkers”, klinkt het.

Dat een dixie verandert in een levensgevaarlijk projectiel #storm pic.twitter.com/jPLA5IUdsB — Ivo Evers (@IvoEvers) 18 januari 2018

Ook de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft alle vluchten geschrapt door toedoen van het weer. Op Zaventem loopt het voorlopig niet zo’n vaart.

“We verwachten donderdag een sterke westelijke wind, die vertragingen en annuleringen kan veroorzaken”, tweet Schiphol woensdag. Door de stormwind zal de start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol beperkt zijn. Ook zou er tussen 10.00 en 12.00 uur geen grondafhandeling mogelijk zijn.

In België lijken de gevolgen voorlopig mee te vallen. “We voorzien momenteel geen annulaties”, zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. “Vertragingen zijn misschien wel mogelijk.”