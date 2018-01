Minstens 50 doden nadat bus in brand vliegt na ongeval, 5 mensen kunnen ontsnappen

Een bus is in het noordwesten van Kazachstan in brand gevlogen. 52 mensen zijn daardoor om het leven gekomen, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vijf mensen zijn uit het brandende voertuig kunnen ontsnappen en werden ter plaatse door hulpverleners verzorgd.

De bus vatte vuur na een ongeval rond 10.30 uur lokale tijd in Irgiz, in een afgelegen gebied. Volgens lokale media zaten er vooral Oezbeekse burgers op de bus die op weg waren van Rusland naar Oezbekistan, of omgekeerd. Het was nog niet duidelijk in welke richting de bus reed op de weg die beide landen met elkaar verbindt.

Over de oorzaak van het ongeluk of de brand is nog niets bekend.