Oplossing in de maak voor vergeetachtige parkeerders

Parkeergeld betalen via een sms of app raakt goed ingeburgerd. De frustraties over een vergeten sessie ook.

In veel steden kun je vandaag je parkeergeld betalen via een app op je smartphone of een sms. Dat heeft voordelen: geen kleingeld of bankkaart nodig en je betaalt alleen voor de duur van je sessie omdat je niet hoeft te gokken hoelang je zult parkeren. Je duwt gewoon op ‘stop’.

Bij Be-Mobile, dat het mogelijk maakt om parkeergeld te betalen via sms, online of app, zagen ze het aantal transacties in elf jaar tijd vertienvoudigen. Vorig jaar verkochten ze acht miljoen parkeertickets, vooral via sms maar de app zit sinds een jaar in de lift. Tegen eind maart is de app in vijftig Belgische steden beschikbaar.

Maar er is ook een nadeel: je moet op ‘stop’ duwen. En mensen durven dit te vergeten. Zowel bij Be-Mobile als bij Parkmobile kregen ze daarover al klachten, maar een terugbetaling is niet mogelijk. ‘Het stoppen van de parkeersessie is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker’, zegt Stéphane Jacobs van Be-Mobile.

Omdat het een vaak gehoorde frustratie is, zetten de verschillende spelers er hard op in om dat soort klachten te vermijden. Jacobs: ‘We werken samen met Touring en Proximus aan een oplossing, waarbij een parkeersessie automatisch stopt en start als je de motor van je voertuig start of stopt. In mei zou het systeem dat de technologie in de wagen koppelt aan de app beschikbaar moeten zijn.’

Bij Parkmobile werken ze aan een gelijkaardige technologie. ‘In Nederland hebben we afgelopen jaar al de eerste parkeeracties kunnen koppelen aan de auto’, zegt Loes Meys. ‘We zetten ook in op het sturen van herinneringsberichten in de hoop het aantal vergeten parkeeracties tot een minimum te beperken.’