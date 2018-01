Manchester United gaat héél ver voor Alexis Sanchez: “Chileen wordt best betaalde voetballer in Engeland”

Paul Pogba zal mogelijk plaats moeten maken bij Manchester United. De Fransman is nu nog de best verdienende voetballer in de Premier League, maar dat zou nu Alexis Sanchez worden. De Red Devils bieden de Chileen van Arsenal namelijk een brutosalaris van 26,5 miljoen euro per jaar.

We kennen intussen het verhaal. Alexis Sanchez is einde contract bij Arsenal en is niet van plan bij te tekenen bij de Gunners. De Chileen mag vanaf deze maand een contract tekenen bij een andere club, maar kan ook al verhuizen om een vrij transfer in de zomer te vermijden. Vooral belangrijk voor Arsenal natuurlijk. Manchester City leidde lang de dans maar wilde niet meer bieden dan 23 miljoen euro. Manchester United wilde dat wel, het zou 34 miljoen euro betalen, maar had nog geen persoonlijk akkoord met Sanchez.

Dat hebben de Red Devils volgens The Times en The Telegraph nu wel. De Britse kranten melden dat Man United Sanchez een brutojaarsalaris van 26,5 miljoen euro biedt. Dat komt netto neer op een weeksalaris van 510.000 euro, terwijl hij nu 147.000 euro per week krijgt. Een pak meer dan huidig grootverdiener bij United en in de Premier League Paul Pogba. Die rijft elke week 328.000 euro binnen. Romelu Lukaku wordt dan nummer drie met 283.000 euro per week.

Sanchez zou voor 4,5 jaar kunnen tekenen op Old Trafford en José Mourinho zou de transfer nog deze week willen afronden. De 29-jarige aanvaller zou ook een tekenbonus van 23 miljoen euro krijgen en zijn manager zou zo’n 11 miljoen euro verdienen aan de transfer, die zou doorgaan zonder een rol voor Henrikh Mkhitaryan. Ondanks de waarschuwing van diens manager Mino Raiola.