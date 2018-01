Vrouw gaat naar ziekenhuis na aanval in nachtclub, maar herkent tot haar afschuw meteen haar dokter

Dokter Vladimir Naumov is ontslagen in het Russische ziekenhuis van Neryungri, nadat hij één van zijn patiënte enkele klappen gaf. De vrouw kwam nochtans hulp zoeken, nadat ze was aangevallen in een nachtclub… door dezelfde dokter. Dat schrijven verschillende Russische media.

De 20-jarige was naar een ziekenhuis gestapt, omdat ze in een nachtclub enkele slagen had gekregen van een onbekende. Toen Anastasia Dmitrieva met haar wonden in het ziekenhuis aankwam, kreeg ze een arts toegewezen. Die herkende ze meteen. Hij was diegene die haar had aangevallen tijdens het feestje.

Dokter Vladimir Naumov beweert dat hij een vrouw van middelbare leeftijd wou verdedigen toen ze aangevallen werd door een groep jonge twintigers. “Ik kon daar toch niet blijven staan tijdens dat bloedbad. Eender welke man zou dat gevecht hebben willen stoppen.”

Opnieuw geweld

Maar hij besloot haar niet te helpen. Integendeel, hij zette de agressieve toon van hun confrontatie verder. “Ik zat vol adrenaline en was kwaad toen ik haar terug zag”, zei de arts. Een verpleegster voelde het moment aankomen en filmde de discussie, terwijl één van haar collega’s haar probeert tegen te houden.

Dan begint de dokter in functie opnieuw klappen uit te delen. “Verschillende mensen zullen getuigen dat jij de eerste was die mij aanviel”, zei hij, terwijl hij haar opnieuw sloeg in het ziekenhuis. Hij blijft haar aanvallen, totdat een verpleegster tussenbeide komt. Volgens Dmitrieva zou hij haar gezegd hebben dat ze in de gevangenis zou eindigen als ze over het incident zou klagen.

“Uitgedaagd”

“Ik werd uitgedaagd. Dat allemaal omdat ze die video wilden maken om mij te pakken.” Hij werkte nog maar anderhalf jaar in het ziekenhuis, maar nu is Naumov ontslagen. “Ik heb heel veel levens gered tijdens mijn carrière. En nu is alles verpest door die video”, reageert hij.