Meisje (5) dat kanker overwonnen had, sterft door op hol geslagen wagen

Een meisje van 5 dat kanker had overwonnen is gestorven door een tragisch ongeluk: een wagen zonder bestuurder rolde plots vooruit, tegen het meisje aan.

Camila De Almedia Torcato en haar vader uit Toronto in Canada hadden maandag net de school verlaten toen een leeg voertuig plots hun richting uitkwam. Zowel Camila als haar vader werden aangereden en tegen een andere wagen geduwd.

Het meisje liep zware verwondingen op en overleed in het ziekenhuis. Daar bleek dat ze heel wat interne bloedingen had. Ook haar vader raakte gewond.

De politie onderzoek hoe het komt dat de wagen, een Hyundai SUV, plots wegrolde.

“Ze was een zeer speciaal meisje”, zegt haar vader deze week aan de krant Toronto Star. “Ze was een vechter, ze had kanker overwonnen. Ze was een zeer lief meisje. Verlegen, maar heel lief. Mijn hoofd is gevuld met herinneringen aan haar.” Het meisje had in het verleden al heel wat doorstaan. Zo moest ze verschillende operaties ondergaan en kreeg ze zware chemotherapie nadat er bij haar op tweejarige leeftijd kanker was vastgesteld. Ze was nog maar een jaar kankervrij verklaard.

De school zelf reageert geschokt op het noodlottige incident. In een statement laat de school weten dat “iedereen geraakt is door dit tragische verlies”. De directie van de school heeft psychologische bijstand gevraagd.