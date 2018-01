Girondins Bordeaux zet deur wagenwijd open voor komst van Michel Preud’homme

De kans dat Michel Preud’homme binnenkort opnieuw aan de slag gaat als trainer, is weer wat groter geworden. Girondins Bordeaux heeft donderdag namelijk T1 Jocelyn Gourvennec aan de deur gezet.

“Vanaf vandaag zal Jocelyn Gourvennec niet meer instaan voor de trainingen van de eerste ploeg”, klinkt het in een tweet van de Franse eersteklasser. “Eric Bedouet zal de trainingen leiden, in afwachting van de aanstelling van een nieuwe coach. Die zal op korte termijn aangekondigd worden.”

Communiqué :

A compter de ce jour, Jocelyn Gourvennec n’assurera plus la responsabilité d’entraîneur de l’équipe professionnelle.



Eric Bedouet prend en charge le groupe, dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur qui interviendra prochainement.

De naam van Preud’homme circuleert al dagen bij Bordeaux. De club wil MPH uit zijn sabbatjaar halen om te tekenen voor 2,5 jaar. Volgens de toonaangevende krant L’Equipe wil Preud’homme er wel 200.000 euro per maand gaan verdienen en dat kan nog een struikelblok vormen.

Toch krijgt de deal stilaan vorm. Zo is Michel Preud’homme van plan om Emilio Ferrera mee te vragen als assistent. De twee werken al samen bij Al Shabab in Saoedi Arabië maar daarna gingen hun wegen uiteen. Ferrera werkt momenteel als beloftencoach bij Anderlecht.

Preud’homme zou bij zijn nieuwe club heel wat werk voor de boeg hebben. Van de huidige Bordeaux-selectie steekt enkel Malcom eruit. De club is weggezakt naar de dertiende plaats in de Ligue 1, op twee punten van een degradatieplaats. Het werd begin deze maand zelfs uit de beker gewipt door een vierdeklasser. Gênant, zeker voor een team dat zes maal landskampioen werd, een laatste keer in 2009.

Indien Preud’homme het aanbod toch nog zou afwijzen dan houdt Bordeaux ex-speler Elie Baup achter de hand als tweede keuze.