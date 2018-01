Doorbraak in zaak van verdwenen Maëlys? Moeder herkent haar dochter op foto in een auto

Nieuwe ontwikkelingen in de zaak van het vermiste Franse meisje Maëlys: de moeder van de 9-jarige heeft op foto’s van bewakingsbeelden vermoedelijk haar dochter herkend in de wagen van hoofdverdachte Nordahl L.

De 9-jarige Maëlys De Araujo verdween in de nacht van 26 op 27 augustus tijdens een trouwfeest in het Franse Pont-de-Beauvoisin (Isère), nadat ze samen met andere kindjes te slapen was gelegd in een apart zaaltje. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje, maar de politie vermoedt dat ex-beroepsmilitair Nordahl L. achter de verdwijning zit. Hij heeft toegegeven het meisje de bewuste avond te hebben ontmoet en dat Maëlys in zijn auto heeft gezeten, maar van ontvoering weet L. naar eigen zeggen niets.

Volgens Le Parisien heeft Jennifer Cleyet-Marrel, de moeder van het vermiste meisje, waarschijnlijk nu haar dochter herkend op foto’s van bewakingsbeelden. Op de beelden is de Audi A3 van L. te zien in de nacht dat Maëlys verdween. Eén van de foto’s toont de wagen van voor. Hoewel het beeld niet zo duidelijk is door de lichten van de auto, lijkt er een kind te zitten op de passagiersstoel. De moeder van Maëlys is er zeker van dat die persoon het jurkje van haar dochter draagt (en dus zeer waarschijnlijk Maëlys is). De vrouw herkende een deel van het kledingstuk op de foto.

Hoofdverdachte L. ontkent in alle toonaarden. Volgens zijn advocaat is de passagier een volwassen vrouw. Die mysterieuze dame is echter nooit opgedoken. Wat verder opvalt volgens de politie is dat L. een dag later zijn auto naar de car wash bracht, waar hij zeer grondig de passagiersstoel poetste, zo blijkt uit ander videomateriaal.