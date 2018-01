Lierse gaat met zware 4-1 cijfers onderuit in topper tegen Cercle Brugge

Lierse keert met lege handen terug uit Brugge. De Pallieters verloren de topper tegen Cercle met overdreven 4-1 cijfers en verliezen ook de leidersplaats aan de West-Vlamingen. Cercle, dat nu al vijf matchen op rij won, heeft nu 20 punten in de tweede periode. Lierse is tweede met 18 punten.

Het was graag willen tegen absoluut moeten in het Jan Breydelstadion, waar met Lierse en Cercle Brugge de nummers één en twee in de tweede periode tegenover elkaar stonden. Terwijl Lierse vrij onverwacht zijn eerste plaats te verdedigen had in Brugge had de thuisploeg flink wat druk op de schouders liggen. Stress, die het niettemin in positieve energie wist om te zetten in een erg sterk eerste kwartier, waarin de Vereniging de basis legde voor zijn fel bevochten zege.

Buyens op de bank

Lierse miste in de topper Andrei Camargo en Brice Ntambwe, die beiden aan de kant bleven met een blessure. Nieuwkomer Yoni Buyens stak dan weer wel in de reiskoffer als extra munitie, maar bleef tot aan de pauze op de bank. Daar zag hij zijn kersverse ploegmakkers een dramatische start nemen, want na amper een goed kwartier keken de Lierenaars zowaar al tegen een dubbele achterstand aan.

Heel vroeg al mocht Cardona een assist van Bruno van dichtbij in de verste hoek werken. Een vroege opdoffer die Lierse allerminst wakker deed schrikken. En dat werd de Pallieters na goed een kwartier opnieuw fataal, toen het te slap verdedigde op een verre inworp van Cardona en Taravel van op wandelafstand in het dak van het doel besloot. Gaandeweg kregen de bezoekers dan toch enige grip op het gebeuren, maar de zo nodige aansluitingstreffer kwam er niet. Ook al loste Yagan een geweldige pegel tegen de lat en dook Joachim alleen voor Nardi op.

Ander Lierse na rust

Lierse herschikte halfweg. Yoni Buyens en Nico Binst maakten hun opwachting, de volgend weekend geschorste Thomas Wils en Dodo Elgabas bleven in de kleedkamer. Maar vooral toonden de Pallieters een andere gedaante. Het zette Cercle onder druk en dwong kansen af. De ook al ingevallen Allach dwong Nardi tot een knappe parade, maar op het uur was de logische 2-1 dan toch een feit. Op voorzet van Yakubu nam Yagan thuisgoalie Nardi tegenvoets met het hoofd.

Cercle wankelde, maar werd gered door Mercier die op aangeven van Taravel de dodelijke 3-1 nette. Een tegenstoot die Lierse niet meer te boven kwam, ook al omdat het in het slotkwartier met tien verder moest na een blessure voor aanvoerder Fréderic Frans. In numerieke meerderheid profiteerde Vanbelle nog om de score verder aan te dikken. En zo betaalde een uitgeteld Lierse uiteindelijk een hoge prijs voor zijn achtste competitieverlies, want ook Mégan Laurent keek nog tegen zijn vijfde gele kaart aan en is komende zondag tegen Union evenmin van de partij.

Vierde plaats

Voor de Pallieters wordt het vooral verder uitkijken naar de ontwikkelingen vandaag en morgen in de Proximus League. Zo kan Roeselare dichterbij sluipen met het oog op de belangrijke vierde plaats. Een doel dat de komende weken meer dan ooit de hoogste prioriteit zal genieten op het Lisp. Zeker nu het zijn leidersplaats in de tweede periode aan Cercle moest laten.

CERCLE BRUGGE: Nardi, Delacourt, Lambot, Taravel, Palun, Vanbelle, Kone, Hoggas (83’ Gaspar), Mercier (90’ Tormin), Bruno (57’ Omolo), Cardona.

LIERSE: Rakovsky, Yakubu, Frans, Buysens (60’ Allach), Bourdin, Wils (46’ Buyens), Diarra, Elgabas (46’ Binst), Laurent, Yagan, Joachim.

DOELPUNTEN: 6’ Cardona 1-0, 17’ Taravel 2-0, 60’ Yagan 2-1, 73’ Mercier 3-1, 82’ Vanbelle 4-1.

GELE KAARTEN: 38’ Wils, 45’ Frans, 52’ Diarra, 57’ Yagan, 65’ Laurent, 79’ Hoggas, 81’ Binst.

RODE KAARTEN: geen.

SCHEIDSRECHTER: Alen.

TOESCHOUWERS: 4.500.

