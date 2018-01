Zo reageert Dennis Praet op de geruchten over een transfer naar Juventus

Vorige week stond Dennis Praet even in het oog van de transferstorm. De voormalige Gouden Schoen werd door de Italiaanse pers gelinkt aan kampioen Juventus. Praets manager ontkende al dat er een akkoord is over een transfer en dat deed hij nu zelf ook.

Sky Italia beweerde dat de Oude Dame serieuze interesse heeft in twee spelers van Sampdoria. De eerste is Lucas Torreira, de pitbull op het middenveld van de nummer zes in de Serie A. De andere naam die op radar van de Italiaanse kampioen staat, is Praet. Volgens Corriere dello Sport is Praet naar Juventus zelfs een “done deal”, maar het management van Dennis Praet ontkende alle geruchten.

“Een deal met Juventus is zeker nog niet rond”, klonk het in een reactie aan onze redactie. Dat geluid ving Il Secolo XIX, de belangrijkste krant uit Genoa, ook op bij Praet. “Ja, ik heb gesproken met Juventus maar het is niet zoals men schrijft. Er is dus nog niets rond. De interesse van Juventus is leuk maar op dit moment zijn het slechts woorden. Ik ben hier gelukkig, ook al loopt het niet zo goed de laatste tijd.”

Praet maakte in de zomer van 2016 de overstap van Anderlecht naar Sampdoria voor 10 miljoen euro. Hij zit dit seizoen aan drie assists in 21 optredens voor de club uit Genua.