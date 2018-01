Turkije versterkt troepenmacht aan de Syrische grens

Turkije heeft bijkomende tanks naar de grensprovincie Hatay gestuurd. President Recep Tayyip Erdogan had er zondag mee gedreigd “een van de dagen” een offensief te beginnen tegen de Koerdische milities in Noord-Syrië.

De tanks moeten de daar gelegerde eenheden meer slagkracht geven, meldde het staatspersagentschap Anadolu. De troepen zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht voor een operatie in de regio rond de Noord-Syrische stad Afrin, dat door de Koerdische militie YPG wordt gecontroleerd.

De nationale veiligheidsraad had woensdagavond verklaard dat “Turkije de vorming van een corridor van terreur en de oprichting van een ‘terreurleger’ vlakbij zijn grenzen niet zal dulden en dat in dit verband de nodige maatregelen genomen zullen worden”.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldde dat de Turkse artillerie donderdagmorgen opnieuw granaten heeft afgevuurd op Afrin. De aanval op doelwitten in de omgeving van de grens veroorzaakte materiële schade.

Erdogan had zondag een militaire interventie tegen de YPG in Syrië aangekondigd om “de zuidelijke grens te zuiveren van terreur “. Volgens Ankara is de YPG de Syrische vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK in Turkije.