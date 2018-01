Verdediger Gerard Piqué blijft Barcelona tot 2022 trouw

Barcelona bindt Gerard Piqué tot eind juni 2022 aan zich. Dat heeft Barça donderdag bekendgemaakt. De 30-jariger verdediger speelt sinds 2008 onafgebroken in het eerste elftal van de Catalaanse club.

Piqué kreeg zijn jeugdopleiding bij Barça, maar trok in 2005 naar Manchester United. Met ondertussen nog een uitleenbeurt aan Real Zaragoza in de benen keerde hij in 2008 terug naar Barcelona. Piqué veroverde in Camp Nou liefst 25 prijzen, waaronder drie keer de Champions League (2009, 2011 en 2015) en zes landstitels. Ook maakte hij deel uit van het nationale elftal van Spanje dat in 2010 het WK won en twee jaar later zegevierde op het EK.

De nieuwe verbintenis van Piqué bevat een gelimiteerde afkoopsom van 500 miljoen euro. Hij volgt het voorbeeld van Andrés Iniesta en Lionel Messi, twee andere iconen van Barcelona die afgelopen jaar al hun contract verlengden.