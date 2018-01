Meunier moet Neymar tegen eigen fans verdedigen na one-man show, maar Braziliaan krijgt wel historische score in L’Equipe

De Braziliaanse stervoetballer was gisteren de absolute uitblinker in de match van PSG tegen Dijon. Hij was goed voor maar liefst vier doelpunten en twee assists. De match eindigde uiteindelijk op 8-0. Zijn prestatie was zo uitzonderlijk dat de Franse sportkrant L’Equipe hem een 10 gaf als score, een zeldzaamheid. Toch werd de Braziliaan even uitgefloten door zijn eigen fans.

In de Ligue 1 nam PSG het woensdagavond thuis op tegen Dijon, de nummer elf uit de stand. De Parijzenaars stuurden hun opponent met droge 8-0 cijfers naar huis, de grootse thuisoverwinning ooit voor PSG. Neymar kende een uitzonderlijk goede dag en speelde de tegenstander helemaal op een hoopje. Vier keer deed de dribbelaar de netten trillen en twee keer bood hij zijn ploegmaats een doelpunt aan. Zijn mooiste doelpunt kwam er na een individuele actie waar hij zich zowat door het hele elftal van Dijon dribbelde en de bal prachtig binnenplaatste. Ook plaatste hij een vrije trap heerlijk binnen.

42' Neymar

57' Neymar

73' Neymar

83' Neymar



Vier goals in één wedstrijd: @neymarjr! pic.twitter.com/Cdw0nzkVj8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

Ondanks die knalprestatie kreeg Neymar toch het PSG publiek over zich heen na het zoveelste dispuut met Edinson Cavani over het nemen van de strafschop.

Niet Cavani, maar wel @NeymarJr neemt de penalty's bij PSG. En hij maakt z'n vierde van de wedstrijd! #PSGFCDO 8️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Qxa2guNNdQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 januari 2018

Thomas Meunier verdedigde de Braziliaan, ook al ontnam hij Cavani de kans om recordschutter aller tijden te worden van PSG.

“Edinson is niet de eerste de beste”, aldus Meunier aan RMC Sport. “Hij speelt hier al enkele jaren en is altijd zeer correct geweest tegenover de clubs en de supporters. Maar bij deze penalty was Neymar vooraf aangewezen en hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Als hij de bal aan Edinson had gegeven, dan zou dat mooi geweest zijn. Edinson zal het wel record verpulveren.”

“Neymar was misschien wat rancuneus. De meeste spelers reageren op die manier. Als je vier keer scoort en twee assists geeft, dan is zo’n reactie van de supporters wat ondankbaar”, besloot Meunier.

10 in L’Equipe

Desondanks beloonde L’Equipe de Braziliaan met een 10. Zeer uitzonderlijk, want hij is nog maar de achtste speler in de geschiedenis van de krant die deze score kreeg toebedeeld. Deze klassespelers kregen ooit het maximum.

1. Lionel Messi

Foto: Photo News

In de kwartfinales van de Champions League van 2010 maakte de Argentijn alle 4 doelpunten tegen Arsenal. Messi scoorde in de Champions League in 2012 maar liefst 5 doelpunten tegen Bayer Leverkusen in de achtste finales. Voor beide wedstrijden kreeg hij een tien, niemand anders deed hem dit ooit voor.

2. Robert Lewandowski

Foto: EPA

In de halve finale van de Champions League van 2013 speelde Dortmund Real Madrid helemaal naar huis met 4-1. De Poolse topspits kende een van de beste wedstrijden uit zijn carrière en maakte alle 4 doelpunten.

3. Carlos Eduardo

Carlos Eduardo is een Brazilaanse, aanvallende middenvelder, die in 2014 maar liefst vijf doelpunten scoorde voor zijn ploeg Nice in de wedstrijd tegen Guingamp. Nice won de match met 2-7.

4. Franck Sauzée

Voormalig Frans international Franck Sauzée scoorde 2 prachtige afstandsschoten voor Frankrijk tegen Griekenland op het Beloften-EK in 1988, Frankrijk won met 3-0.

5. Oleg Salenko

Foto: BELGAIMAGE

De Russische aanvaller scoorde vijf doelpunten in één match op het WK voetbal in 1994. In de match Rusland-Kameroen legde hij er vijf in het mandje, een absoluut record op een WK. Rusland won met 6-1.

6. Lars Windfeld

De Deense doelman keepte de wedstrijd van zijn leven voor zijn Deense ploeg Aarhus in de UEFA Cup match tegen Nantes. Aarhus won de match met 0-1.

7. Bruno Martini

De voormalige doelman van de Franse nationale ploeg keepte een wereldmatch in de finale van het Beloften- EK van 1988. Frankrijk won met 3-0 van Griekenland.